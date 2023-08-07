不是老高！「中文YT界第一人」是她　停更2年仍吸百萬訂閱

▲李子柒以一系列的農村生活影片爆紅。（圖／YouTube／李子柒 Liziqi）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTube頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」從2014年開始經營到現在，訂閱人數高達585萬，日前遭指控抄襲日本影片，人氣大跌。就有網友表示，有人說老高是流量怪物，還稱其「中文YT界第一人」，他不禁搖頭，提到另一位YTR才猛，「停更的這兩年，訂閱人數還可以增加數百萬，觀看數多快一倍」，引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「老高是流量怪物，那李子柒是什麼？」文中表示，「大家都說老高是流量怪物，中文YT界第一人，是把李子柒當塑膠嗎？」雖然老高幾乎每部片點閱都破百萬，但李子柒是破千萬，更誇張的是，李子柒停更的這兩年，頻道訂閱數不減反增數百萬，影片觀看數還多快一倍，「有沒有李子柒屌打老高的八卦？」

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貼文曝光後，底下紛紛議論，「李子柒比較屌的是文化輸出力」、「中國應該沒有人可以跟她相提並論」、「李最初都是自己來的，後來跟經紀公司後，畫質跟鏡位運鏡跟著升級」、「李子柒最開始自己弄的，沒團隊也許質感差一點，但內容不會差太多，她是真的會動手，不是擺拍」、「雖說她照劇本演，但也搞不出第二個李子柒。」

▲大陸第一網紅李子柒。（圖／翻攝李子柒微博）

李子柒原名李佳佳，因拍攝美食影片而走紅。截至2022年12月27日16時許，李子柒在全網熱門平台的粉絲共有9796萬，其中微博2638.6萬、抖音5096.7萬、快手975.5萬、B站765.1萬、小紅書319.8萬；而李子柒停更前擁有逾1億粉絲。

在YT上，李子柒在2021年2月2日以1530萬訂閱量，創下YT中文頻道最多訂閱量的金氏世界紀錄。另外，據維基百科記載中國大陸YT頻道訂閱人數排行榜，目前第一是「李子柒 Liziqi」的1760萬；第二是「辦公室小野 Ms Yeah」的1320萬；第三是「滇西小哥 Dianxi Xiaoge」的1020萬；第四才是「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」的585萬。