　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是老高！「中文YT界第一人」是她　停更2年仍吸百萬訂閱

▲▼大陸網紅李子柒拍了一系列的農村生活影片爆紅，圈了無數外國粉。（圖／翻攝自YouTube／李子柒 Liziqi）

▲李子柒以一系列的農村生活影片爆紅。（圖／YouTube／李子柒 Liziqi）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTube頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」從2014年開始經營到現在，訂閱人數高達585萬，日前遭指控抄襲日本影片，人氣大跌。就有網友表示，有人說老高是流量怪物，還稱其「中文YT界第一人」，他不禁搖頭，提到另一位YTR才猛，「停更的這兩年，訂閱人數還可以增加數百萬，觀看數多快一倍」，引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「老高是流量怪物，那李子柒是什麼？」文中表示，「大家都說老高是流量怪物，中文YT界第一人，是把李子柒當塑膠嗎？」雖然老高幾乎每部片點閱都破百萬，但李子柒是破千萬，更誇張的是，李子柒停更的這兩年，頻道訂閱數不減反增數百萬，影片觀看數還多快一倍，「有沒有李子柒屌打老高的八卦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下紛紛議論，「李子柒比較屌的是文化輸出力」、「中國應該沒有人可以跟她相提並論」、「李最初都是自己來的，後來跟經紀公司後，畫質跟鏡位運鏡跟著升級」、「李子柒最開始自己弄的，沒團隊也許質感差一點，但內容不會差太多，她是真的會動手，不是擺拍」、「雖說她照劇本演，但也搞不出第二個李子柒。」

▲大陸第一網紅李子柒。（圖／翻攝李子柒微博及YT）

▲大陸第一網紅李子柒。（圖／翻攝李子柒微博）

李子柒原名李佳佳，因拍攝美食影片而走紅。截至2022年12月27日16時許，李子柒在全網熱門平台的粉絲共有9796萬，其中微博2638.6萬、抖音5096.7萬、快手975.5萬、B站765.1萬、小紅書319.8萬；而李子柒停更前擁有逾1億粉絲。

在YT上，李子柒在2021年2月2日以1530萬訂閱量，創下YT中文頻道最多訂閱量的金氏世界紀錄。另外，據維基百科記載中國大陸YT頻道訂閱人數排行榜，目前第一是「李子柒 Liziqi」的1760萬；第二是「辦公室小野 Ms Yeah」的1320萬；第三是「滇西小哥 Dianxi Xiaoge」的1020萬；第四才是「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」的585萬。

ET快訊
獨／這次沒放鳥！Toyz遭通緝　今獨自現身地檢署
剛畢業！女大生練車身亡　友人目擊淚崩：轉彎太快
救護車鳴笛　騎士急剎自摔再擦撞！驚險畫面曝
台積電美國搶人！無經驗10堂課入門　年薪200萬
楊繡惠霸氣宣布做1事「直到我死」　19歲嫩照曝光
35萬戶領3萬房貸補貼　7.3萬戶退件原因曝
不是老高！「中文YT界第一人」是她
4單親媽賣地瓜...民眾愛心狂湧　卻遭檢舉停業

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

取材社會案件、集體記憶！兩廳院「秋天藝術節」7作品登場

南韓世界童軍露營「百人中暑」蚊蟲猛咬 　台灣學童明更換營區　

叫外送超愛某家！他第1次「店裡內用」髒到嚇傻　底下卻吵翻

遭老高酸蹭流量！藍泉媽媽為1事道歉「說什麼都錯」：大家都是蹭

忠貞市場越南麵包422人中毒　釀禍食材找到了！賠償辦法出爐

不是老高！「中文YT界第一人」是她　停更2年仍吸百萬訂閱

8／7大雄生日！《THE哆啦A夢展》宣告來台　奈良美智跨界作品展出

花4千和三上悠亞互動　卻沒「勾手、十指緊扣」！粉絲嘆：超敷衍

林業署首揭中大型野生哺乳動物監測結果　石虎仍面臨生存危機

點餐禁2字！苗栗名店公告「80年次前勿叫阿姨」爆熱議

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

22歲男酒駕紅燈右轉！　激動拍窗嗆警「打我啊」

水源保護區2千隻鵪鶉暴斃　染病遭惡業者「棄養」等死

取材社會案件、集體記憶！兩廳院「秋天藝術節」7作品登場

南韓世界童軍露營「百人中暑」蚊蟲猛咬 　台灣學童明更換營區　

叫外送超愛某家！他第1次「店裡內用」髒到嚇傻　底下卻吵翻

遭老高酸蹭流量！藍泉媽媽為1事道歉「說什麼都錯」：大家都是蹭

忠貞市場越南麵包422人中毒　釀禍食材找到了！賠償辦法出爐

不是老高！「中文YT界第一人」是她　停更2年仍吸百萬訂閱

8／7大雄生日！《THE哆啦A夢展》宣告來台　奈良美智跨界作品展出

花4千和三上悠亞互動　卻沒「勾手、十指緊扣」！粉絲嘆：超敷衍

林業署首揭中大型野生哺乳動物監測結果　石虎仍面臨生存危機

點餐禁2字！苗栗名店公告「80年次前勿叫阿姨」爆熱議

取材社會案件、集體記憶！兩廳院「秋天藝術節」7作品登場

南韓世界童軍露營「百人中暑」蚊蟲猛咬 　台灣學童明更換營區　

碳權交易所今成立！交易明年啓動　對象限法人

獨／這次沒放鳥！Toyz捲妨害名譽案遭通緝　今獨自現身地檢署

「新年式LEXUS RX」北美追加新油電！不吃油跑56km　配備豐富豪華

剛畢業！高雄女大生練車摔進水溝亡　友人目擊淚崩：轉彎騎太快

叫外送超愛某家！他第1次「店裡內用」髒到嚇傻　底下卻吵翻

台灣格鬥好手出征泰國亞錦賽　「拳下」李育昇最受矚目

勞動部教戰4招　視訊免臨櫃搞定失業給付

颱風降雨挹注！經濟部：嘉義水情正常、台南為提醒綠燈

生活熱門新聞

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

南投加油站救命英雄！她聞「土石流味」喊：快跑

U12少棒奪銀！辜仲諒請小將吃燒肉...店家曝光

花4千和三上悠亞互動！粉絲卻嘆：超敷衍

9人到機場「整團護照卻沒到」！旅行社狂出包

蘭恩颱風最快明生成　最新各國路徑曝

看太多A片真的會影響勃起！性學博士曝原因

大媽台鐵上看影片！他1舉動反擊：會怕就好

老高不認抄襲！他再嗆：快50歲裝什麽傻

忠貞市場越南麵包422人中毒　釀禍食材找到了！

雨神還沒走！雷雨彈再轟1周警戒範圍擴大

她查Netflix　竟抓包男友狂說謊

更多熱門

相關新聞

不解友人東漂花蓮！網揭優勢：退休後想搬去

不解友人東漂花蓮！網揭優勢：退休後想搬去

很多人有假期時，會想到花蓮呼吸新鮮空氣。有網友表示，他有個朋友東漂到花蓮，可每個知道的人都只有一句，「花蓮不錯啊……好山好水。」不過，貼文留言處就點出花蓮優勢，包括生活步調慢、空氣好、自然景觀又多又美，讓人退休後會想移居花蓮。

老高暗指爆料者「惡意攻擊蹭流量」

老高暗指爆料者「惡意攻擊蹭流量」

老高2聲明突然全消失　鄉民分析：他不會道歉的

老高2聲明突然全消失　鄉民分析：他不會道歉的

老高不認抄襲！他再嗆：快50歲裝什麽傻

老高不認抄襲！他再嗆：快50歲裝什麽傻

花22萬整成金卡戴珊！網紅見成果秒後悔

花22萬整成金卡戴珊！網紅見成果秒後悔

關鍵字：

老高網紅YouTuber李子柒訂閱PTT

讀者迴響

熱門新聞

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

即／女大生練機車摔進排水溝　送醫不治

硬要買新勁戰！媽喊貴「大一兒反應」惹怒全場

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

網美景點火燒車！1人全身40%燒傷不治

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

電信費2022萬元　他收催繳單愣「怎麼算的」

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面