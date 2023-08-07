老高喊「表現形式不一樣」否認抄襲！他再開嗆：快50歲裝什麽傻

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老高喊「表現形式不一樣」否認抄襲！藍泉媽媽再開嗆：快50歲裝什麽傻

▲老高與小茉。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

▲老高抄襲風波持續延燒 。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

記者閔文昱／綜合報導

知名YouTube頻道「老高與小茉」被YouTuber「藍泉媽媽」指控抄襲日本影片，老高為此發出聲明，表示自己的影片內容確實都整理自網路和書籍，但表現形式跟別人並不一樣，否認抄襲。對此，藍泉媽媽再度開砲，強調原創、二次創作、改編等都是有各自的清晰定義，但老高卻避重就輕，將自認的原創變成絕對概念，痛批「您一個快50歲的成年人，在那裝什麽傻？」

針對老高說法，藍泉媽媽5日在YouTube的社群網站發文表示，起初自己只是想對老高影片的明顯錯誤或爭議做糾錯補充，卻在製作過程發現了海量的抄襲，且這個抄襲很多是一個字都不改的，令人恐懼的全盤抄襲，「『老高與小茉』幾乎就是『老高與小茉的國外影片翻譯社』」。

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▲藍泉媽媽發文回應老高說法。（圖／翻攝自YouTube／藍泉媽媽 LQMAMA）

▲藍泉媽媽發文回應老高說法。（點圖可放大／翻攝自YouTube／藍泉媽媽 LQMAMA，下同）

藍泉媽媽指出，老高的回應混肴概念，避重就輕，口中的「原創」成為了絕對概念，「變成了，只要『太陽』2個字，不是你發明，你說出來，就不是原創」，但實際上，原創，創造，發明，二次創作，改編，演繹，包括feat，Cover，EDM，都是有各自的清晰定義，甚至法律定義，「您一個快50歲的成年人，在那裝什麽傻？」

▲藍泉媽媽發文回應老高說法。（圖／翻攝自YouTube／藍泉媽媽 LQMAMA）

貼文曝光後，馬上引發熱烈討論，不少網友紛紛表示「老高的影片很多人看，影響力很大，他應該要負擔更多責仼，支持你們」、「我覺得本來就該讓大家知道真相，畢竟被抄襲的原作也是用盡心血，如果抄襲紅利那麼簡單手到擒來，誰還要認真做影片？」、「原創是很辛苦的，人家的心血被剽竊，看了很心痛」。

不過也有老高與小茉粉絲回擊，「可憐，你沒有老高當主題的影片都難破萬」、「你這樣以後都不用想影片題材咧，反正老高出什麼片你就跟著講什麼，好方便」、「幫你想好主題了，可以拍一集『我的忌妒心』絕對原創，沒人會說你蹭」、「加油～蹭的不用夠用力，我看訂閱數從下午到現在才多不到2000人」。

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