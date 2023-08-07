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老高暗指爆料者「惡意攻擊蹭流量」！PTT分析聲明5句話：他不在意

老高2聲明突然全消失　PTT鄉民分析：他不會道歉的

▲老高與小茉頻道被質疑抄襲。（圖／翻攝自YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道「老高與小茉」被YouTuber「藍泉媽媽」指控抄襲日本影片，老高為此連續發表兩篇聲明，指出影片表現形式並不一樣，否認抄襲，並暗指藍泉媽媽惡意攻擊蹭流量，就有網友出，老高的聲明中有5句話提到「其實你們認為的正義，很多並不是正義」，好奇是什麼意思。

原PO在PTT發文，「老高這段話是要表達什麼」，貼出老高的聲明稿，有一段喊話「不明所以就在義正嚴詞的人」，若想要獲得關注，可以自行努力，不要噴人，「其實你們認為的正義很多並不是正義，世界上任何邪惡的戰爭都是以正義之名開始的，建議你們多看看我們的影片，無為自然。關於這個話題我們以後專門做影片講解」，好奇這段話是什麼意思。

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對此，網友紛紛表示，「大意是不差你一個訂閱」、「就算你退訂，他還有幾百萬訂閱，笑死」、「表達他對自己的口才很有自信」、「表達1，這行就是這樣，不爽不要看，2老子不差你一個訂閱」、「幾百萬訂閱不退，他不會改口啦」、「粉絲多，說話就大聲有理」、「被講兩句就爆氣了」、「意思就是閉嘴，乖乖看我影片就好」、「翻譯：爆料的都是在蹭我的流量，才不是為了什麼抄襲不抄襲」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO好奇這段話是什麼意思。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有網友提到，如果真的有抄襲，就乖乖承認道歉就好，「有抄就道歉，廢話一堆」、「抄襲就抄襲，屁話怎麼可以那麼多啊 」、「身為公眾人物受人批評就乖乖承擔 」、「 本來只是抄襲，現在已經變無恥了」。

據了解，老高曾在6日悄悄修改聲明內容，在新版的聲明中直接點名踢爆的網紅，指稱「那個攻擊我們的頻道，從5個月前就開始惡意攻擊蹭流量，標題裡面都是我們的名字，把我們和各種莫名其妙的事情聯繫在一起，無所不用其極，你們覺得這是什麼行為呢？」但在聲明修改不久後，2篇先後發出的聲明目前都已經消失。

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