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新北組63人搜救隊挺進南投　侯友宜：救援馬上就到！

▲▼新北快搜挺進南投重災區。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲新北快搜挺進南投重災區。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者皮心瑀／台北報導

受卡努颱風強勁西南氣流影響，南投縣仁愛鄉致災性降雨造成嚴重災情。新北市長侯友宜表示，總共63人的搜救隊已前往協助救災，感謝辛苦的搜救人員，「山區裡面或許還有人，救援馬上就到！」

卡努颱風豪雨重創南投，仁愛鄉多處部落橋樑及道路中斷，許多居民受困其中。而根據農業部農糧署統計，截至6日傍晚17時止，全國農業災損計1億2895萬元，其中南投縣農損就高達1億1995萬元，占全國農損的93%。

侯友宜指出，新北協助救災的人員為了節省時間，抵達南投後，入夜先在仁愛鄉公所搭起帳棚，簡單用餐後，趕緊休息，天亮就出發挺進災區，雖然電力已經逐漸恢復，但還是有很多地方，因為道路中斷，急需食品、飲用水和醫療援助。

侯友宜說，根據指揮中心的調度，搜救隊上午先是趕往下平和村救援，由於土石流沖刷，道路通行受阻，先徒手攀爬，靠近受困地點後，透過人力接龍，一個接一個地，把食品、飲用水和醫療物資，一箱一箱搬進村內，隨隊醫生也趕緊對一名發燒的2歲幼童退燒給藥，確定沒有其他併發症，其餘10多位居民都沒有醫療需求後，再趕往下一個需要救援的地方。

侯友宜表示，山區的天候多變，大雨隨時可能再來，新北特搜的弟兄姊妹們，會把握每一個好天氣，和老天搶時間，山區裡面或許還有人，正等著救援，馬上就到，「謝謝你們，我的兄弟姐妹們！因為你們的好，讓台灣才能更美！」

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