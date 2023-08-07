綠公投宣講曾邀辣妹熱舞？　劉世芳：不要轉移焦點

▲民進黨立法院黨團舉行記者會回應輿情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨周末舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，邀請女舞者穿短裙空姐裝表演，遭質疑物化女性，但後有網友翻出民進黨2021年也曾找辣妹舞團到公投說明會表演，引發論戰。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今（7日）表示，請不要轉移焦點，這場合合乎民眾黨要爭取婦女選票的目的嗎？

根據網路影片資訊，2021年11月26日民進黨立委林岱樺在高雄市林園區舉辦「四個不同意台灣更有力」公投說明會，邀請時任行政院長蘇貞昌等政要與會宣講，當時高雄在地舞團「Baby Queens皇后」登台表演，穿著火辣在「四個不同意台灣更有力」的標語前跳舞，後即引發批評，為何任何場所都少不了女性「炒熱氣氛」？

對此，劉世芳今天上午在黨團記者會被媒體詢問，民進黨在公投高雄場也曾出現火辣熱舞的橋段？劉困惑地詢問，「高雄有公投的火辣場？沒有你放心」，民眾黨這場活動讓人覺得匪夷所思，是因為這是為了黨主席柯文哲競選總統的姐妹會、婦女後援會，反差非常大，而且第一個提出物化女性說法的，是空服員職業工會所提出來的，加上很多婦女團體，請柯營不要用轉移焦點的方式來講民進黨。

劉世芳說，柯文哲要爭取婦女的選票，但是用物化的方式、工具性的角色，彷彿「只要是空服員就要穿的非常火辣」，且在場還有很多年齡低於12歲的小朋友，這樣的場合合乎他們要爭取婦女選票的主要目的嗎？

民進黨立委洪申翰則反問，如果柯文哲辦公室覺得這件事情沒有問題的話，為什麼要把問題推給舞團？從民眾黨發言人的回應中很清楚看到，他們又在推卸，「是誰在強化柯文哲對性別刻板的印象？是外界嗎？當然不是。今天你不安排這樣的節目，就不會大家有這樣的質疑」。他反問，就誠懇地回應「我們會強化性別意識」，很難嗎？