學者分析綠營「強攻柯文哲」策略　讓非綠支持者要棄保都難

▲鈕則勳分析，綠營現在的策略就是強攻柯文哲。（圖／記者蘇晏男攝）

記者江采蓁／綜合報導

因民眾黨總統參選人柯文哲近期聲勢看漲，在多份民調中位居第二，外界認為民進黨現在的策略就從「打侯」變成「打柯」，對此，文化大學廣告學系主任鈕則勳6日就在臉書分析，綠軍只要強攻柯文哲，讓他的支持度下跌，國民黨總統參選人侯友宜支持度上升，讓非綠的支持者要做棄保決策都難上加難，民進黨總統參選人賴清德的勝率便會順勢增加。

鈕則勳指出，柯文哲在藍白合議題上仍有話語權，光是穩坐第二名，現在又向中南部拓票，藍軍就不易招架，所以綠軍現今的戰略當然是強攻柯文哲，讓其支持度下滑，畢竟只要平分侯柯的選票，賴清德就穩當選了。

至於柯文哲的選戰策略，鈕則勳分析，柯文哲為了穩固第二名的支持度，現在又不斷向中南部開闢選票，主要目的之一也是為增加更多的籌碼和國民黨博弈，甚至是想在藍白合作的過程中居於主導地位。他提到，畢竟柯文哲現在穩穩居第二名，就是最強的籌碼，除非侯友宜短時間之內穩定領先柯文哲；且柯文哲的議題操作能力比國民黨強，不按牌理出牌的作風，總是能透過議題操作搶攻話語權。

此外，鈕則勳指出，柯文哲也趁勝追擊，搶攻中南部希望開拓選票，特別是在國民黨有些地方議會議長打算支持鴻海創辦人郭台銘的時候，柯文哲當然希望趁機削弱國民黨的地方力量。

鈕則勳表示，而柯文哲的能量增強，當然就順勢變成了綠軍主要的攻擊目標，戰略上的「打柯」當然成了必要之舉，畢竟綠軍只要強攻柯文哲，讓他的支持度下跌，侯友宜支持度上升的機會就會增加，侯柯間的平衡，更可能讓非綠的支持者要做棄保決策都難上加難，賴清德的勝率便會順勢增加。