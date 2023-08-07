派系競逐屏南立委人選？　莊瑞雄脫口：我就追隨新系幹事長

▲民進黨立委莊瑞雄參加黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣第二選區（屏南）人選未定，黨內勸進民進黨不分區立委莊瑞雄出戰，但莊已數度婉拒，也有黨內人士建議可與無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳合作。對此，莊瑞雄今（7日）被媒體詢問，是否因派系考量才未做決定，莊幽默回應說，他要追隨新系的黨團幹事長劉世芳，相信大選提名策略小組會以智慧推出最能加分的人選。

民進黨立法院黨團今天上午舉行記者會回應輿情，包括新系的黨團幹事長劉世芳、英系的黨團書記長莊瑞雄、民主活水的立委洪申翰等人與會，媒體關注，上周中常會後外界仍關注屏南選區立委部分，有人認為莊瑞雄遲遲無法做決定，是因背後派系競逐？

對此，莊瑞雄直言，「不會啊，像我坐在這邊，我就追隨我們新系的劉世芳幹事長，不是很好嗎？」一語逗笑現場與會者，連坐在一旁的洪申翰也忍不住笑出來；莊又說，「充滿了戰力啊！不會啊！」

媒體追問，明天大選提名策略小組是否將要做最後的決定？莊瑞雄說明，民進黨有民進黨的提名策略，相信提名小組會用智慧，推出在當地對民進黨最加分、最能將選戰能量極大化的人選，不用擔心，很快就會有人選出來。

劉世芳也幫腔說，「我們莊委員在中常會後，收到黨主席（指民進黨主席賴清德）一個最重要的命令，就是把眼鏡戴上去，你不覺得看起來溫文儒雅很多嗎？」

媒體再追問，莊瑞雄是否有建議黨中央可以與蘇孟淳合作？莊瑞雄說，沒有意見，這是黨要做整體的考量。