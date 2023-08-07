人妻玩當沖賠光小孩教育費　一夜2次「肉償」行員

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻因為玩股票當沖輸光小孩的教育基金，隔天需要償還9萬元，於是傳訊息向在交友軟體結識的吳姓銀行職員求救，並相約發生2次性行為換取金錢援助，沒想到此事被趙姓丈夫發現，雙方因此鬧上法院。雖然趙男提告求償100萬元，但新北地院法官認為，吳男與趙妻發生性行為並無違反女方意願，最終判他應賠償20萬元較為適當。

▲吳男與趙妻以發生性行為2次為條件，答應借款3萬元。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

趙男在判決書中主張，吳男明知妻子已婚，竟利用妻子投資失利急需金錢的不安情緒，在2022年3月10日晚間7時至9時許以提供借款的欺瞞手段，引誘妻子前往住處並違反妻子的意願發生性行為2次，憤而決定提告求償100萬元。趙妻也證稱，吳男事後用名譽威脅自己，還揚言如果不從，就要把這件事情告訴她的家人和朋友。

吳男則辯稱，他是在2022年3月10日透過交友軟體結識趙妻，對方因為投資股票慘賠，隔天就要償還9萬元，他表明可以借款應急，但條件是發生性行為，雙方便互加LINE好友並交換照片，當晚就在住處合意發生2次性行為，他也在完事之後依約匯款3萬元；後來兩人在同年同月13日、14日再次聯繫，趙妻說這件事情被丈夫發現了，他這才知道對方已婚。

新北地院法官檢視趙妻與吳男的對話紀錄內容，發現兩人在討論借款時，吳男直接要求趙妻「當性奴」，還說出「妳覺得妳跟我做一次可以拿到多少」等話，趙妻則回答「你在中和哪裡」、「但是我不太會主動，我知道男生都喜歡主動」，他回應「只要妳ok我ok，價碼談好就可以」，接著兩人便在對話中的約定時間、地點碰面，並發生性行為。

吳男在完事之後也的確有轉帳3萬元給趙妻，同時傳訊息詢問，「我表現還可以嗎？」趙妻回答「真的很誇張啦」、「很怕還不了你」，他又說「我的真的很不急，妳先處理緊急的」、「下次還可以找妳嗎」，趙妻則在回覆一個「嗯」字之後互道晚安；同年同月11日至13日間，兩人仍有許多聊天互動，甚至提及「昨天有滋潤到」、「可是妳很敏感很濕捏」等性愛話題，直到14日、15日趙妻才表明不要再傳訊息，因為丈夫已經知道了。

法官認為，從上述證據看來，實在難以確認吳男是在違反趙妻的意願之下發生性行為，但他在提議之前，曾與趙妻聊到性行為頻率，當時趙妻回答「我跟我先生不一定」，可見他是在知曉女方已婚的情況下發生性行為，縱使沒有明確證據證明他是否違反女方意願，但此舉顯然已經侵害到趙男的配偶權益，衡量雙方身分地位、經濟收入等因素後，判他應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。