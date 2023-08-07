　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻玩當沖賠光小孩教育費　一夜2次「肉償」行員

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻因為玩股票當沖輸光小孩的教育基金，隔天需要償還9萬元，於是傳訊息向在交友軟體結識的吳姓銀行職員求救，並相約發生2次性行為換取金錢援助，沒想到此事被趙姓丈夫發現，雙方因此鬧上法院。雖然趙男提告求償100萬元，但新北地院法官認為，吳男與趙妻發生性行為並無違反女方意願，最終判他應賠償20萬元較為適當。

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲吳男與趙妻以發生性行為2次為條件，答應借款3萬元。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

趙男在判決書中主張，吳男明知妻子已婚，竟利用妻子投資失利急需金錢的不安情緒，在2022年3月10日晚間7時至9時許以提供借款的欺瞞手段，引誘妻子前往住處並違反妻子的意願發生性行為2次，憤而決定提告求償100萬元。趙妻也證稱，吳男事後用名譽威脅自己，還揚言如果不從，就要把這件事情告訴她的家人和朋友。

吳男則辯稱，他是在2022年3月10日透過交友軟體結識趙妻，對方因為投資股票慘賠，隔天就要償還9萬元，他表明可以借款應急，但條件是發生性行為，雙方便互加LINE好友並交換照片，當晚就在住處合意發生2次性行為，他也在完事之後依約匯款3萬元；後來兩人在同年同月13日、14日再次聯繫，趙妻說這件事情被丈夫發現了，他這才知道對方已婚。

新北地院法官檢視趙妻與吳男的對話紀錄內容，發現兩人在討論借款時，吳男直接要求趙妻「當性奴」，還說出「妳覺得妳跟我做一次可以拿到多少」等話，趙妻則回答「你在中和哪裡」、「但是我不太會主動，我知道男生都喜歡主動」，他回應「只要妳ok我ok，價碼談好就可以」，接著兩人便在對話中的約定時間、地點碰面，並發生性行為。

吳男在完事之後也的確有轉帳3萬元給趙妻，同時傳訊息詢問，「我表現還可以嗎？」趙妻回答「真的很誇張啦」、「很怕還不了你」，他又說「我的真的很不急，妳先處理緊急的」、「下次還可以找妳嗎」，趙妻則在回覆一個「嗯」字之後互道晚安；同年同月11日至13日間，兩人仍有許多聊天互動，甚至提及「昨天有滋潤到」、「可是妳很敏感很濕捏」等性愛話題，直到14日、15日趙妻才表明不要再傳訊息，因為丈夫已經知道了。

法官認為，從上述證據看來，實在難以確認吳男是在違反趙妻的意願之下發生性行為，但他在提議之前，曾與趙妻聊到性行為頻率，當時趙妻回答「我跟我先生不一定」，可見他是在知曉女方已婚的情況下發生性行為，縱使沒有明確證據證明他是否違反女方意願，但此舉顯然已經侵害到趙男的配偶權益，衡量雙方身分地位、經濟收入等因素後，判他應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／北捷異常！　一早塞爆
明起雨區擴大！一路下到周末　水氣最多時間曝
獨／台北大學「一學期減為16周」！教育部准了
台灣新國病！　新研究「輕度也會罹癌」
蘭恩颱風最快明生成　最新各國路徑曝
人妻玩當沖賠光小孩教育費　一夜2次「肉償」行員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻玩當沖賠光小孩教育費　一夜2次「肉償」行員

苗栗1家5口陳屍車內　義消大哥哽咽：平時救人卻救不回親人

北市大安區貴婦開賓士左轉碰撞機車　騎士送醫不治

特斯拉右轉擊落直行機車　右轉燈打10秒「誰肇責大？」兩派戰翻

勇警緝毒中槍殉職！遺孀一手養大3子女　遭吸毒兒家暴「眼球出血」

水泥槽車氣壓蓋突爆噴「工人1死1傷」　28秒驚悚畫面曝光

彰化人孔蓋冒煙「周圍停電」！居民見路燈狂閃嚇壞：要爆炸了？

高雄女駕駛開皮卡「騎上小客車」！離奇傾斜畫面曝光

快訊／貴婦大安區開賓士碰撞機車　騎士倒地無呼吸心跳

小三偷吃人夫喊「我是第二個老婆」！狂傳鹹濕對話下場曝：好滿足

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

22歲男酒駕紅燈右轉！　激動拍窗嗆警「打我啊」

男子想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯　全身多處燒傷躺擔架哀號

水源保護區2千隻鵪鶉暴斃　染病遭惡業者「棄養」等死

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

人妻玩當沖賠光小孩教育費　一夜2次「肉償」行員

苗栗1家5口陳屍車內　義消大哥哽咽：平時救人卻救不回親人

北市大安區貴婦開賓士左轉碰撞機車　騎士送醫不治

特斯拉右轉擊落直行機車　右轉燈打10秒「誰肇責大？」兩派戰翻

勇警緝毒中槍殉職！遺孀一手養大3子女　遭吸毒兒家暴「眼球出血」

水泥槽車氣壓蓋突爆噴「工人1死1傷」　28秒驚悚畫面曝光

彰化人孔蓋冒煙「周圍停電」！居民見路燈狂閃嚇壞：要爆炸了？

高雄女駕駛開皮卡「騎上小客車」！離奇傾斜畫面曝光

快訊／貴婦大安區開賓士碰撞機車　騎士倒地無呼吸心跳

小三偷吃人夫喊「我是第二個老婆」！狂傳鹹濕對話下場曝：好滿足

林瑞陽夫妻26億資產遭凍結！　「96戶房產也查封」張庭提出異議

快訊／北捷異常！　一早塞爆

世界室內最高關公神像重現　桃園威天宮安座大典莊嚴隆重

HONDA「旗艦全新休旅」準備登場！空間尺碼比CR-V大　外型超霸氣

夏克立怒控回台「遭黃嘉千僱保鑣攔阻」！　揭夫妻決裂過程：被警逮捕

「2023桃園Fun暑假」4大領域課程　1,500梯次逾3萬學子參與

明起雨區擴大！一路下到周末　水氣最多時間曝

「1學期16周」僅4大學推！教授怕課上不完　私校憂被罵「偷工減料」

獨／台北大學「一學期減為16周」！教育部准了　暨大也有意跟進

如何最快到世客博展區？　桃園「智慧交通」即時掌握人潮車況

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

社會熱門新聞

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

北市貴婦開賓士碰撞　騎士無生跡

貴婦開賓士碰撞機車　騎士送醫不治

槽車氣壓蓋爆噴1死1傷　畫面曝光

特斯拉右轉擊落機車　肇責誰大網戰翻

越南法國麵包風暴擴大！　衛生局開罰54萬

1家5口同車亡　義消兄泣：救不回親人

小三偷吃人夫！明目張膽喊：我是第二老婆

一家5口借車外出成永別　鄉長不捨：家庭很和樂

女駕駛開皮卡騎上小客車！離奇畫面曝光

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

苗栗一家5口同車亡！爸是聯結車司機

更多熱門

相關新聞

金主喊10萬包養　她繳完保證金被丟包

金主喊10萬包養　她繳完保證金被丟包

22歲谷姓男子因為積欠鄭姓友人債務，竟異想天開，2022年5月29日先是透過交友軟體結識劉姓女子，再以每個月10萬元包養為由，要求劉女先繳交6000元保證金，等到對方上當便馬上封鎖。新北地院法官審理後，依詐欺取財罪判處谷男拘役50日，得易科罰金5萬元。

人妻偷吃姊夫　尪一開手機綠光炸裂

人妻偷吃姊夫　尪一開手機綠光炸裂

國民法官參審首件宣判　素人表現讚

國民法官參審首件宣判　素人表現讚

婦遭家暴殺夫獲減刑！　姊哽咽鞠躬淚謝

婦遭家暴殺夫獲減刑！　姊哽咽鞠躬淚謝

她控保全性擾怒潑茶　真相反轉倒賠1萬

她控保全性擾怒潑茶　真相反轉倒賠1萬

關鍵字：

新北地院

讀者迴響

熱門新聞

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

硬要買新勁戰！媽喊貴「大一兒反應」惹怒全場

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

南投加油站救命英雄！她聞「土石流味」喊：快跑

潘瑋柏「機場幫空姐妻狂拍」　罕同框互動超甜

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

北市貴婦開賓士碰撞　騎士無生跡

公務員持槍洗劫780萬　北市回應了

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面