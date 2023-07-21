國民法官參審首件宣判　新北院美女審判長盛讚素人表現：夠水準

▲新北地院審理季姓婦人殺夫案的合議庭美女審判長黃湘瑩。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地院審理季姓婦人涉殺夫案，今（21日）做出全國首件國民法官參審判決，合議庭美女審判長黃湘瑩在宣判後受訪表示，第一次帶領國民法官審案，確實會緊張，不斷提醒自己講話要放慢、要給國民法官充分思考與討論時間，她肯定本案國民法官表現夠水準，也盛讚檢辯表現都很棒，尤其季婦的辯護律師面對檢方1打4，仍盡力為季婦爭取，「蠻不容易的，撐到最後」。

本案由黃湘瑩擔任審判長，與受命法官游涵歆、陪席法官梁世樺及6位國民法官、4位備位國民法官組成合議庭審理，最後由3位職業法官與6位國民法官評議後判決，審理過程與判決結果受到其他法院關注，包括台北地院、士林地院都派人全程觀摩，新北院今天下午宣判後舉辦記者會，13位法官分享新制審理心得，司法院院長許宗力等司法高層也出席。

▲新北地院審理季姓婦人殺夫案合議庭職業法官與國民法官共同召開記者會分享新制審理心得 。（圖／記者黃哲民攝）

多位國民法官不願發言時被錄影錄音，新北院還對現場媒體清場攝影器材。多數國民法官表示透過參審，才了解審案要調查大量證據、要花這麼多時間，而且在法庭能看到被告與證人豐富表情，不再只是看判決書上的冰冷文字，所以很榮幸有機會參審，理解「法官真的不容易，要判人生死」，以後也不會再輕易說「恐龍法官」之類的話。

其中1位女性備位國民法官說，連續3天審理回家都累得很好睡，「但是很失望，6位國民法官都沒人放棄，我沒機會遞補」，頓時引來全場笑聲。1位男性國民法官說，平常都是下午才上班，來參審每天一早就要到庭，「也算體驗不同時段的工作，上了寶貴一課」。編號1號的男性國民法官提醒，法院提供的量刑參考資料只到2015年，「現在已經民國112年，是否應該update了」。

▲新北地院召開季姓婦人殺夫案宣判後記者會，因多位國民法官不願發言時被錄影錄音，現場清場媒體器材。（圖／記者黃哲民攝）

身材高挑的黃湘瑩被譽為美女審判長，指揮本案訴訟節奏明快，完成判決後受訪，她終於揭下口罩露出笑容，表示本案是全國第1件國民法官參審判決，她首次帶領國民法官審案，心情確實緊張，不斷提醒自己講話放慢、少用專業術語，並主動cue看起來比較害羞的國民法官鼓勵發表看法，「我想聽聽你的意見，說對說錯都沒關係」，慢慢引導素人們進入審理。

身為審判長，黃湘瑩最擔心出現影響審理的變數，季婦在開審第1天身體出狀況，感冒發燒咳不停，眼看很可能無法繼續審理而必須改期，這時黃湘瑩就很憂慮國民法官的時間無法配合，還好季婦症狀及時好轉，能順利完成審理，黃湘瑩說真的覺得很幸運。

▲新北地院國民法官參審季姓婦人殺夫案宣判後召開記者會，司法院院長許宗力（右2）、副院長蔡烱燉（左2）到場打氣，右1為新北地院院長王梅英。（圖／記者黃哲民攝）

本案6位參與評議的國民法官為5男1女，是否影響到季婦未能取得「情堪憫恕」再減刑1次的機會，黃湘瑩說男生比較偏理智，若以女性角度看本案，多少會帶一點同情，男性比較不會感情氾濫，不會單純將犯罪動機歸因於遭受家暴，而是想了解季婦本身做了什麼、導致被丈夫家暴，所以她很訝異本案國民法官素質與理智程度，超乎她的想像。

黃湘瑩認為國民法官參審，帶進多元背景與看法，「這是好事，不會一面倒」，不但能給被告公平審判機會，也刺激職業法官注意不同層面，她在本案試辦「假投票」，讓國民法官做最終判決前，先了解彼此想法落在什麼區間，然後充分討論，依她的審理經驗來看，本案跟其他由職業法官審理的同類案件相比，判決結果並沒偏離太多。

▲新北地院審理季姓婦人殺夫案的合議庭美女審判長黃湘瑩。（圖／記者黃哲民攝）

黃湘瑩很肯定本案國民法官表現夠水準，雖沒有法學專業，但是認定犯罪事實與經驗法則，不輸給職業法官，她也盛讚檢辯雙方表現「都很棒啊！」檢方呈現屍體照片做了特殊處理、有顧慮大家感受，尤其季婦辯護律師只有1個人要面對4位公訴檢察官，仍盡力為季婦爭取，「蠻不容易的，撐到最後」。

但黃湘瑩坦言，本案案情相對簡單，未來若遇到被告人數多、情節複雜的個案，可能就不適合採取國民法官參審，畢竟須評估素人參審的負擔能力，她與本案國民法官交換意見得知，素人參審需要更充分時間去融入去理解與吸收資料，因此未來複雜案件如果仍由國民法官參審，安排庭期就要多考慮。