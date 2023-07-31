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社會 社會焦點 保障人權

人妻偷吃姊夫「跟你的記憶都在床上」　尪一開手機綠光炸裂

記者黃翊婷／新北報導

洪姓人夫2022年12月間使用楊姓妻子的手機開啟網路熱點功能，沒想到意外抓包妻子出軌吳姓姊夫（女方姊姊的丈夫），2人不僅傳送微露胸部的照片，還會討論是否要拍攝性愛影片，以及傳送「我不想要跟你的記憶都只有在床上」、「我怕我們見面，我還是會想要妳」等露骨訊息，憤而決定提告求償100萬元。雖然吳男矢口否認，但並未獲得新北地院法官採信，最終被判應賠償洪男30萬元。

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲洪男抓包妻子外遇姊夫，2人還在LINE中大聊性事。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

洪男在判決書中主張，和妻子結婚7年，原本婚後生活甜蜜，2022年12月間他一如往常使用妻子的手機開啟網路熱點，沒想到突然跳出許多妻子與姊夫吳男的訊息通知，他原本沒多想，但仔細一看，訊息內容非常曖昧，吳男會以「寶寶」稱呼妻子，還會深夜撥打視訊電話、索取微露胸部的自拍照，甚至直接表明「想要妳了」，並經常討論過往親密接觸的感受，他這才驚覺自己遭戴綠帽，氣得決定對吳男提告求償100萬元。

吳男則辯稱，洪男與楊女因為長期觀念落差，關係早已不睦，楊女為了避免親友擔憂，只願意對他傾吐心事，他也只有耐心傾聽，偶爾給予言詞上的回應而已，至於對話涉及性行為，都是女方偶爾提出的幻想之詞，他為了讓女方的情緒得以抒發，才會配合回應，2人之間並無交往關係，也沒有發生性行為。

但新北地院法官當庭檢視吳男與楊女的LINE對話，2人確實曾互傳「我想要妳了」、「我也想你了」等訊息，女方甚至在他說出「我想看妳」之後，馬上傳送身穿細肩帶上衣躺臥床上的照片；而在另一段對話中，2人的訊息更為露骨，包含「我不想要跟你的記憶都只有在床上」、「你只有問過我床上的運動可不可以錄下來」、「我怕我們見面，我還是會想要妳」等等。

法官認為，吳男與楊女在對話中互訴情意，也有實際碰面約會，甚至討論性行為發生過程是否錄影等細節，如果他只是想以兄長的身分表達理解楊女的婚姻苦楚，說些鼓勵、加油的話即可，實在沒有必要配合大聊性事，最終不採信他的說詞，並裁定應賠償洪男30萬元，全案仍可上訴。

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