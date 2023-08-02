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社會 社會焦點 保障人權

金主放話每月10萬包養　她繳完6000元保證金見真相傻眼

記者黃翊婷／新北報導

22歲谷姓男子因為積欠鄭姓友人債務，竟異想天開，2022年5月29日先是透過交友軟體結識劉姓女子，再以每個月10萬元包養為由，要求劉女先繳交6000元保證金，等到對方上當便馬上封鎖。新北地院法官審理後，依詐欺取財罪判處谷男拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲▼ 正妹,人妻,女子,女人,性感,愛,情侶,愛人,夫妻。（圖／CFP）

▲谷男假裝要包養劉女，誘騙對方匯款6000元保證金。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，谷男積欠友人鄭男債務未還，經催討之後竟然想出一個離譜辦法，2022年5月29日晚間10時許他透過交友軟體結識劉女，再以LINE帳號發送訊息並向女方表明，願意出價每個月10萬元包養，但為了防止女方反悔離開，必須先繳交6000元保證金。

劉女信以為真，於是在同日深夜11時許匯款6000元。而谷男給予劉女的帳戶其實是鄭男的郵局帳戶，等到確認劉女完成匯款，自己也還清債務之後，便立即將女方的LINE封鎖。

劉女不滿受騙，憤而向警方報案並提告。新北地院法官認為，谷男對於上述犯行皆坦承不諱，他因積欠債務，竟不思以正途賺錢，反而以包養為藉口騙取保證金，行為應該受到譴責，加上他至今仍未與劉女達成和解及賠償，最終依詐欺取財罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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