卡努很難搞！最新路徑有變化　各國都修正

▲卡努行蹤詭譎。（圖／翻攝typhoon2000）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專表示，卡努颱風路徑有變化，各國預測也都紛紛修正，「這個卡努真的很難搞，不到最後一刻行蹤難以捉摸。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，卡努目前還在日本琉球群島慢速移動中，今天（7日）開始90度轉彎，原先預估周二、周三將貫穿九州進入日本海，但最近幾次模式預報出現不小變化，各國預測也都紛紛修正。

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台灣颱風論壇分享最新歐洲模式預測圖提到，卡努可能不登陸九州了，而是從九州的西方近海北上，直撲貫穿韓國、朝鮮半島；值得注意的是，原本好不容易變得比較集中的系集又散開了，代表卡努轉向後路徑還有大幅修正的空間，中國華北及東北、南韓、北韓都在射程範圍，有持續西修的趨勢。

▼最新歐洲模式預測圖。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



台灣颱風論壇說，這個卡努真的很難搞，不到最後一刻行蹤難以捉摸，本周前往韓國的朋友請注意了！

氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱卡努今日仍在琉球群島東側緩慢轉北移動，周二將向北北東進行，周三中心通過九州西側近海、侵襲九州，周四侵襲韓國。

▼最新路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

