助更生人回歸社會　士林地檢署舉辦就業輔導講座　

▲幫助更生人復歸社會，士林地檢署辦理「就業輔導講座」。（圖／士林地檢署提供，下同）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

為延續矯正教化成效，幫助受刑人出獄後能夠順利復歸社會，法務部前已委由財團法人臺灣更生保護會積極辦理「更生事業群」網絡，結合社會各界優良企業成為更生事業群，協助更生人創業及持續就業。士林地檢署秉承該宗旨，在顏檢察長指示規劃下，積極結合臺灣更生保護會士林分會的社會資源，日前更主動與台北市就業服務處建立聯繫平台，並共同舉辦「就業輔導講座」，讓剛出獄的更生人能夠安心、安定、安穩的在工作中找回自我，透過重回職場就業以助重返社會展開新生。

士檢表示，8月4日結合更生保護會士林分會及臺北市就業服務處，全面開展「就業輔導講座」，邀請就業服務站輔導員向剛假釋出獄的受保護管束人解析目前社會上最新就業趨勢並提供求職登記服務，協助受保護管束人積極就業，以提高就業率，讓他們回歸社會後能夠重新工作而有努力向上的目標。

此次「就業輔導講座」也特別邀請經驗豐富的台北市就業服務處業務輔導員擔任講師，深入淺出的講授就業服務處的十大服務，包括求職服務、求才服務、臨櫃或線上職業心理測驗評量、站上職業訓練諮詢及線上職訓課程查詢、透過個案管理服務協助求職者參加就業促進研習班與創業研習班、提供創業貸款訊息、透過深度就業諮詢突破個案就業盲點及如何運用就業促進措施增加就業機會或透過職訓培訓第二專長強化就業及創業能力等等協助就業的各項資源及多元服務。

另外，講師還運用更生成功案例，以正向思維激勵個案，且透過有獎徵答方式，增加個案對於各種輔導就業資源的瞭解，現場更是搶答踴躍，成效甚佳。此外，當日也邀約有意求職的個案參加小型徵才、就業博覽會及專案徵才，並分析目前就業市場及趨勢、教導數位化就業服務內容等，以鼓勵個案善用網站資源（例如：台北市就業服務處官網、台灣就業通、台北就業大補帖等）或便利超商免費提供的就業便利通，讓個案均能便利取得就業資訊。

課程結束後復當場提供求職登記服務，提供個別化求職登記表幫助個案了解個人需求情況，據以評估後續是否協助辦理就業轉介的個別服務。如此實用的就業輔導講座，深獲參與的更生個案熱烈迴響。

最後，士檢觀護人及主任觀護人在活動尾聲時齊聲勉勵受保護管束人，要善用各項資源，不論是更生事業群或是公私部門的就業輔導，都是很好的社會資源，一方面可以協助個人積極就業以穩定生活，一方面更要藉此不斷精進自己專業或學習其他職業技能，以充實及提升自己的就業職能，俾能穩定發展，期待將來均能貢獻所長而回饋社會！