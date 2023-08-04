士林補習班突倒閉！負責人被控捲錢落跑　半年後「頭身分離」死亡

▲北市士林區該補習班今年初無預警倒閉，補習班門口被貼上多張紅色郵務送達通知書。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區某知名補習班今年初無預警倒閉，老闆遭控捲款而逃，許多學生、家長也透過消保官申訴希望能將學費拿回來，其店址Google評論更被留言「有夠爛老闆還捲錢烙跑」。然而，日前驚爆其陳姓負責人被發現疑似「頭身分離」死亡，由於屍身無法辨識，檢警將透過DNA與家屬進行比對。

該補習班鄰近學區吸引許多學生，在地算小有名氣，但今年初卻驚爆無預警倒閉，導致學生們前往上課卻發現「補習班暗暗」，門口也被貼上「欠錢不還紙」紙條，且google地圖地標，除改為永久歇業，更有人憤怒留言「老闆還捲錢烙跑，一夜之間所有老師被開除了，學生超可憐，付了學費結果被a走」、「年前才繳費年後跑了」。

▲補習班被留下一顆星評論。（圖／翻攝自Google）



捲款新聞爆出後，陳姓負責人未做任何澄清說明，甚至遭房東提起遷讓房屋民事訴訟，宛如人間蒸發的陳男，日前卻被人發現「頭身分離」明顯死亡，但因屍體無法辨識，檢警已通知家屬採集DNA進一步確認身分，目前也暫排除他殺嫌疑。

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