南投失聯農民埋土石堆！搜救人員下切15m尋獲　彰化援軍待命中

記者許權毅／南投報導

南投縣仁愛鄉受到卡努颱風帶來強大西南氣流影響，重創山區，其中一名失聯的林姓農民終於被尋獲。今早救災人員前往一處山谷土石崩落區搜尋，在目測下切約15米處，找到一具遺體，確認為失蹤的林姓農民。此外，彰化縣消防局特搜大隊今日已完成整備，隨時可以前往增援。

▲南投一名林姓農民失聯，遺體今早在一處山谷被尋獲。（圖／台中消防提供，下同）



林男4日晚上前往精英溫泉附近的菜園巡視，結果卻失聯，家人緊急報案，惟目前交通阻礙消防人員進入搜尋，由族人自救組成搜救隊。台中市特搜大隊、南投消防局、神鷹救難隊、國軍弟兄等單位今早挺進災區，約在10時10分，尋獲一具遺體，經過家屬確認，是林姓失聯者。

台中消防指出，此次搜救行動是因為卡努颱風帶來的豪雨重創南投縣仁愛鄉造成災情，而林姓失聯者是在豪雨過後前往巡視其農田災情而遭土石崩落致災所造成的不幸事件。

這次與多方單位協力，展現通力合作，全力投入搜救的無私精神，雖然付出了最大努力，最終找到失聯者的大體，搜救人員仍然難掩內心的悲痛與不捨，將持續挺進其他災區救援。

此外，彰化縣長王惠美指出，消防局已做好特種搜救隊動員整備工作，可作為後續增援隊伍。中央氣象局預估強降雨恐持續數日，特種搜救隊可隨時因應救災需求趕往支援，希望協助南投縣災害救援應變任務。

▲▼彰化縣特搜大隊已做好前置準備，隨時可前往加入支援。（圖／記者唐詠絮翻攝）



