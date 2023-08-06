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社會 社會焦點 保障人權

搜救犬出動！台中特搜隊馳援南投仁愛　協尋找到罹難者

▲台中特搜隊馳援南投仁愛，協尋找到罹難者 。（圖／台中市消防局提供）

▲台中特搜隊馳援南投仁愛，協尋找到巡菜田失蹤的罹難者 。（圖／台中市消防局提供）

記者游瓊華／台中報導

卡努颱風帶來的豪雨重創南投縣仁愛鄉，台中市長盧秀燕啟動中台灣區域治理平台災區支援機制，昨（5）日下午5點派遺特搜大隊先遣小組5人至南投縣消防局仁愛分隊協助搜救，今（6）日清晨6點再調派消防局特搜大隊15人與2隻搜救犬Parker、Jacob加入搜救行列，搜尋巡視田地時被沖走的林姓農民。稍早傳出，目前在沖刷點找到疑似的遺體，正協調如何接近並進行挖掘。

▲台中特搜隊馳援南投仁愛，協尋找到罹難者 。（圖／台中市消防局提供）

▲第二批台中特搜隊清晨六點出發前往南投仁愛鄉 。（圖／台中市消防局提供）

消防局長孫福佑說明，先遣小組已連夜趕至南投災區，確認搜救任務與支援需求；第二批人員於今日清晨出發會合。台中特搜大隊過往曾馳援八八風災、蘇花公路遊覽車墜海事故、花蓮地震和台南維冠大樓倒塌等國內重大災害；這次由特搜大隊副大隊長詹智超，率特搜大隊部、大誠分隊、西屯分隊、國光分隊與搜救犬隊，共20人及2隻搜救犬投入救災，全力搜尋失蹤的民眾。

目前人確診、自主健康管理中的台中市長盧秀燕表示，看到南投各地受創的畫面，她相當不捨難過，中部縣市有如親密的一家人，休戚與共，災害搶救要與時間賽跑，此時更應緊密合作不分彼此，因此，台中市啟動中台灣區域治理平台災區支援機制，提供南投縣救災資源，希望幫助受災民眾度過難關。

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