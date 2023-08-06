投89線中斷！遺體退冰30小時發臭了　家屬放棄火化運回部落安葬

▲投89線出動挖土機搶通中。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣仁愛鄉受到西南氣流影響，連日降下驚人豪雨，導致多條重要聯外道路中斷，其中有村民5日發出求救訊息，因投89線坍方，原本長輩遺體要運送火化，但受到道路中斷影響而無法運出，且遺體已經退冰30小時、逐漸飄出臭味，盼道路能盡快搶通。今(6日)投89線仍未打通，家屬因不忍長輩遺體持續腐壞，昨決定送回部落就地安葬。

仁愛鄉有村民5日透過LINE發出求救訊息，表示因投89線道路中斷而受困，從4日上午一直到5日都動彈不得，隊伍中除了洗腎患者及需要就醫的年長者外，還有出殯車隊也卡在現場。村民無奈說，長輩的遺體由於退冰超過30小時以上，已逐漸飄出臭味，希望原民立委孔文吉及縣府能盡快協助。

南投仁愛由於暴雨侵襲，導致台14線、投83線、投85線、投89線等主要道路中斷，造成22人受困，經過搶救後，5日已在台83線4k處救出3人、在投89線救出9人，總計已救出12人，「台89線46k處仍有5車10人待救，受困人車飲食安全暫無虞」。而洗腎病患也已接駁下山。

今(6日)投89線持續搶通，相關單位出動挖土機，冒雨持續將坍方的土石移除，但由於坍方面積大，何時能搶通目前仍難以預估。

針對殯葬車隊急需火化遺體一案，仁愛鄉公所今也證實，該送殯隊因不忍長輩遺體繼續腐壞，昨天就已將遺體送回原部落，就地安葬。