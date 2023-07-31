嘉義東石海之夏暖心接送　提供無障礙交通服務

▲▼ 嘉義縣提供無障礙交通服務 邀身障朋友一同嗨翻海 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

夏季盛事「東石海之夏」將在8月5、6、12及13日登場，活動連續兩週在東石漁人碼頭熱鬧舉行，為了讓身障朋友一起參與多項精彩的活動，嘉義縣社會局規劃各項無障礙服務，提供復康巴士與無障礙計程車預約專線，協助身障朋友們順利抵達會場。

社會局長張翠瑤指出，為了幫助身障朋友在海之夏暢玩，社會局將在會場風車旁入口處設置服務台，免費提供輪椅租借及社會福利服務諮詢，晚會現場也保留身心障礙者觀賞專區，讓身障朋友們能盡情欣賞演出。漁人碼頭本身設有無障礙停車位、無障礙步道及無障礙廁所，歡迎鄉親們一同走到戶外，來東石吃海產看表演。

張翠瑤說，為了幫助身障朋友參與盛會，事前在活動現場設置完善無障礙服務，7月24日記者會上同步提供手語翻譯，將口語資訊視覺化，讓重要資訊無障礙傳遞。

社會局提醒，民眾可預約復康巴士接送服務或搭乘大眾運輸系統（低底盤公車），活動期間也可預約本縣通用計程車，期望所有鄉親們都能順利抵達活動會場，詳情請洽活動臉書粉絲頁https://zh-tw.facebook.com/2014dshot/。