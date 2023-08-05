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直升機明運補「2300公斤物資」支援南投仁愛　高雄桃源卻拒收物資

▲▼內政部出動直升機運補2300公斤的物資，支援南投縣仁愛鄉。（圖／內政部消防署）

▲內政部出動直升機運補2300公斤的物資，支援南投縣仁愛鄉。（圖／內政部消防署）

記者林彥臣／綜合報導

受到卡努颱風外圍環流影響，為南投縣仁愛鄉帶來致災降雨，多處道路中斷，導致部分村落對外斷聯，宛如孤島。內政部已計畫，將於6日調派直升機，運補南投縣所申請的2300公斤物資。另一方面，高雄「明霸克露便橋」又被沖毀，導致桃源區3個里也成為孤島狀態，但當地居民卻拒絕接受物資。

消防署5日晚間臉書發文表示，南投仁愛山區可能因台14線道路通阻，已針對沿線有4處易成孤島地區村落（含德鹿谷村、精英村、法治村、親愛村等），由地方政府於事前完成緊急物資儲備，以因應重大災害應變需求。

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消防署指出，南投縣政府已提出2,300公斤緊急物資運補需求，內政部已計劃於6日調派空勤總隊3架次、國防部1架次直升機，執行10案件共2,300公斤緊急物資運補，預計明天拂曉，天候允許下，依南投縣所備置緊急物資及運送地點，執行本項專案運補任務。

▲▼卡努颱風雖遠離，卻為中南部山區帶來豪大雨，2天內在高雄桃源區雨量已達500毫米，大雨夾帶土石流沖毀明霸克露鋼便橋。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄明霸克露便橋被沖斷，但桃源區部落族人卻拒絕接受物資。（圖／記者吳世龍翻攝）

根據《聯合報》報導，桃源區在地部落族人成立自救會，5日早上決議拒絕外界輸送物資，進行「軟性抗議」，議員高忠德說，「我們已經忍耐14年，族人需要的是一條安全的路，不是每年風雨天斷路，再投送物資關懷、安慰」。

【南投仁愛山區道路阻斷...

消防署發佈於 2023年8月5日 星期六
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