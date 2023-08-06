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南投仁愛鄉主要道路中斷　蔡培慧曝台14線搶通進度

▲南投仁愛鄉村民受困89線，殯葬隊遺體缺乏冰存已發臭，喊話原民立委孔文吉協助。（圖／民眾張文宏提供）

▲南投仁愛鄉村民受困89線。（圖／民眾張文宏提供）

記者張靖榕／綜合報導

南投縣受卡努颱風西南氣流影響，仁愛鄉受創嚴重，部分路段地基滑動、掏空，也見土石砸落路面導致雙向形同「封路」。民進黨立委蔡培慧針對主要道路台14線幾乎癱瘓情況表示，5日晚間與內政部長林右昌討論，台14線搶通至霧社往廬山前進，並加速搶修投83線、投89線。

蔡培慧5日在臉書發文，對行政院副院長鄭文燦於當天下午2時抵達南投縣災害應變中心表示感謝，並分享3點進度。1.立即指派國軍十軍團派員搶修台14線，以及投83線投89線。
2.要求空總隨時準備，必要時物資及載運民眾都可在天氣允許下派遣直升機來救助。
3.南投縣政府若災損預備金不足，可向行政院申請協助。

蔡培慧5日晚間再更新進度，晚間10時35分與內政部長林右昌討論後表示：
1.台14線搶通至霧社，往廬山前進，公路總局不停歇
2.加速搶修投83投89
3.派出所警員協尋洗腎鄉親已確認個別狀況並持續關注

另外，仁愛鄉各部落青年自組的青年會正在幫忙募資，蔡培慧也呼籲民眾，關注災區新聞時，有餘力不妨也一起捐獻物資加入救援行動。

根據公告資訊，目前需要的物資為泡麵、罐頭、麵條、餅乾、米、嬰兒奶粉、成人奶粉、嬰兒尿布、成人尿布。收物資的時間為即日至9日，上午10時至下午4時，收件地址為埔里謝緯紀念青年營地，南投縣埔里鎮鯉魚路25號；聯絡人石小姐；電話0905962802（請勿打營地電話）。

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