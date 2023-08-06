南投仁愛鄉超大豪雨災情慘重！國搜中心出動6架次直升機空投物資

▲國家搜救中心整合派遣6架次直升機，進行物資空投。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

颱風卡努擦邊過境帶來強勁西南氣流，中部山區降下致災性豪雨，南投縣仁愛鄉創下紀錄，24小時累計降雨達748毫米，造成土石流、道路及橋梁毀損，災情相當慘重。目前南投縣府正積極投入救災工作，除了收容安置災民外，物資的募集運送也是當前主要的工作項目之一。

受到超大豪雨影響，部分道路毀損中斷，仁愛鄉許多村落形成孤島，為了讓受災民眾免受飢餓及物資缺乏之苦，縣長許淑華特別指示消防局申請直升機空投物資，讓受災民眾能夠維持最基本生活所需。

此次縣府申請國家搜救中心，整合內政部空勤總隊及國防部各分派3架次，共6架次，於今日（6日）上午自清泉崗及嘉義機場，飛至位於南投市的南投縣體育場，載運空投物資協助空投仁愛鄉的急用物資包括，飲用水、罐頭、泡麵、嬰兒奶粉、成人尿布、嬰兒尿布及睡袋等物資，數量從上百箱到數十箱不等。接受空投（部分飛入仁愛鄉，再陸路分送）的有發祥村、春陽村、精英村、大同村、親愛村、都達村及南豐村等7村，其中發祥村的全部及精英村部分物資約300公斤由縣府開口契約廠商提供，其餘南豐村等6村物資約1700公斤均由慈濟慈善基金會捐贈。

其中第一架次直升機飛至發祥國小投放物資後，會將該村今日需洗腎民眾金姓男子載出，至埔里鎮宏仁國中轉送醫院治療。

許淑華表示，仁愛鄉因地理位置特殊，天然災害的侵襲率高於其他鄉鎮，因災害帶來的經濟損失對地方生產力造成嚴重傷害，致使民眾益發弱勢，感謝慈濟與縣府公私協力合作，共同提供民生物資給仁愛鄉的受災民眾，以能夠撐過災害帶來的影響，早日回歸正常的生活。