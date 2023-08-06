　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投仁愛鄉超大豪雨災情慘重！國搜中心出動6架次直升機空投物資

▲▼南投縣仁愛鄉風災，直升機出動空投物資。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國家搜救中心整合派遣6架次直升機，進行物資空投。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

颱風卡努擦邊過境帶來強勁西南氣流，中部山區降下致災性豪雨，南投縣仁愛鄉創下紀錄，24小時累計降雨達748毫米，造成土石流、道路及橋梁毀損，災情相當慘重。目前南投縣府正積極投入救災工作，除了收容安置災民外，物資的募集運送也是當前主要的工作項目之一。

受到超大豪雨影響，部分道路毀損中斷，仁愛鄉許多村落形成孤島，為了讓受災民眾免受飢餓及物資缺乏之苦，縣長許淑華特別指示消防局申請直升機空投物資，讓受災民眾能夠維持最基本生活所需。

此次縣府申請國家搜救中心，整合內政部空勤總隊及國防部各分派3架次，共6架次，於今日（6日）上午自清泉崗及嘉義機場，飛至位於南投市的南投縣體育場，載運空投物資協助空投仁愛鄉的急用物資包括，飲用水、罐頭、泡麵、嬰兒奶粉、成人尿布、嬰兒尿布及睡袋等物資，數量從上百箱到數十箱不等。接受空投（部分飛入仁愛鄉，再陸路分送）的有發祥村、春陽村、精英村、大同村、親愛村、都達村及南豐村等7村，其中發祥村的全部及精英村部分物資約300公斤由縣府開口契約廠商提供，其餘南豐村等6村物資約1700公斤均由慈濟慈善基金會捐贈。

其中第一架次直升機飛至發祥國小投放物資後，會將該村今日需洗腎民眾金姓男子載出，至埔里鎮宏仁國中轉送醫院治療。

許淑華表示，仁愛鄉因地理位置特殊，天然災害的侵襲率高於其他鄉鎮，因災害帶來的經濟損失對地方生產力造成嚴重傷害，致使民眾益發弱勢，感謝慈濟與縣府公私協力合作，共同提供民生物資給仁愛鄉的受災民眾，以能夠撐過災害帶來的影響，早日回歸正常的生活。

▲▼南投縣仁愛鄉風災，直升機出動空投物資。（圖／記者高堂堯翻攝）

ET快訊
直升機運補物資　高雄桃源卻拒收
孕婦過馬路左轉車衝過來！　她嚇瘋跳開躲死劫
快訊／雨區擴大！　5縣市豪大雨
吳宗憲《玩很大》受傷見血！錄影一半急送醫
快訊／旗津漁港驚見浮屍！遺體腫脹卡船底待撈
「霸王級行人」闖紅燈過馬路　一路滑手機無視全場來車！8秒片掀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

颱風天上阿里山公路遇落石　自小客閃不過撞上「下巴」掉了

南投仁愛鄉災情嚴重！村民失聯搜救中　洗腎患者搭直升機就醫

台中30坪倉庫凌晨惡火！14汽機車遭燒毀

快訊／國道大型翻車現場！垃圾車疑天雨路滑側翻1傷　回堵2公里

快訊／旗津漁港驚見浮屍！遺體腫脹卡船底待撈

南投仁愛鄉超大豪雨災情慘重！國搜中心出動6架次直升機空投物資

北市男深夜酒駕紅燈右轉　還嗆警察「打我啊」

孕婦險遭左轉車撞噴畫面曝！　驚險跳開怒瞪三寶駕駛

「道路斷4截」像921再現！　南投暴雨釀土石流恐怖畫面曝

快訊／男想送亞東醫院「沒床位」怒引爆瓦斯　全身燒傷躺擔架哀號

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

爸生病與愛貓分隔兩地1年多　重逢時牠哭叫討摸：是爸爸

老高二度發聲：從沒說自己是源！　遭控抄襲「你們沒權利要我刪片」

被逼瘋？婁峻碩罕見動怒喊「出去！」　力挺邱鋒澤..談采子：道不同不相為謀

夜市攤販「肉塊掉地上」　員工撿起互丟還繼續烤

恐怖畫面曝光！廬山停車場「路基淘空」懸半空　民眾嘆：都沒有了

田馥甄「觀世音造型」自嘲像蚊帳　稱歌迷「碗友」：有在敲碗的朋友ＸＤ

颱風天上阿里山公路遇落石　自小客閃不過撞上「下巴」掉了

南投仁愛鄉災情嚴重！村民失聯搜救中　洗腎患者搭直升機就醫

台中30坪倉庫凌晨惡火！14汽機車遭燒毀

快訊／國道大型翻車現場！垃圾車疑天雨路滑側翻1傷　回堵2公里

快訊／旗津漁港驚見浮屍！遺體腫脹卡船底待撈

南投仁愛鄉超大豪雨災情慘重！國搜中心出動6架次直升機空投物資

北市男深夜酒駕紅燈右轉　還嗆警察「打我啊」

孕婦險遭左轉車撞噴畫面曝！　驚險跳開怒瞪三寶駕駛

「道路斷4截」像921再現！　南投暴雨釀土石流恐怖畫面曝

快訊／男想送亞東醫院「沒床位」怒引爆瓦斯　全身燒傷躺擔架哀號

輔助醫學技術士連署達標　聚焦就業、老年長照、校舍轉型3議題

哈林帶隊現身《營業中》　聽一消息「秒轉頭」：撤！

颱風天上阿里山公路遇落石　自小客閃不過撞上「下巴」掉了

U12／「全村希望」黃譯皜扛稱職先鋒　偶像從王威晨變張育成

南投仁愛鄉災情嚴重！村民失聯搜救中　洗腎患者搭直升機就醫

陸劇開播少了1台灣男神！　網淚「為什麼換人了」他微博貼文消失

LPL冠軍出爐！五場血戰JDG建立王朝三連霸、Knight奪下FMVP

韓偶像27歲被罵「年紀大了」！　權恩妃吐心聲：還有人叫我減肥

台中30坪倉庫凌晨惡火！14汽機車遭燒毀

愛神射箭點名你　4星座8月甜蜜蜜

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

社會熱門新聞

男想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

銀行員要人妻「當性奴」　1夜2次借3萬

女約網友喝酒！起床「衣褲消失」崩潰

孕婦險遭左轉車撞噴畫面曝　怒瞪三寶駕駛

畫面曝！南投暴雨「道路斷4截」　像921

曳引車氣壓蓋彈起　工人噴飛1死1傷

她目睹南豐村家園被埋　勸不走老母痛哭

色人妻洗完澡傳裸照！綠帽夫崩潰

即／旗津漁港驚見浮屍！遺體腫脹卡船底

即／北榮遭傳「抽台人血給美國製毒」！士檢出手了

廬山後山驚傳多人受困！急需救援

國1彰化戰備跑道2車驚悚追撞　釀3傷

苗栗苑裡成「水城」！　1植物人一度受困家中

更多熱門

相關新聞

南投仁愛鄉主要道路中斷　蔡培慧曝台14線搶通進度

南投仁愛鄉主要道路中斷　蔡培慧曝台14線搶通進度

南投縣受卡努颱風西南氣流影響，仁愛鄉受創嚴重，部分路段地基滑動、掏空，也見土石砸落路面導致雙向形同「封路」。民進黨立委蔡培慧針對主要道路台14線幾乎癱瘓情況表示，5日晚間與內政部長林右昌討論，台14線搶通至霧社往廬山前進，並加速搶修投83線、投89線。

畫面曝！南投暴雨「道路斷4截」　像921

畫面曝！南投暴雨「道路斷4截」　像921

南投受困8洗腎患者　林右昌直接掌握處理

南投受困8洗腎患者　林右昌直接掌握處理

直升機明運物資支援南投　桃源卻拒收

直升機明運物資支援南投　桃源卻拒收

她目睹南豐村家園被埋　勸不走老母痛哭

她目睹南豐村家園被埋　勸不走老母痛哭

關鍵字：

南投風災仁愛鄉豪雨直升機空投救災

讀者迴響

熱門新聞

男想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

台大直播超導體LK-99實驗　2萬人緊盯結果

房東要漲1000元　樹林男引爆瓦斯「讓你變凶宅」

江宏傑遭砲「活該被離婚」！奇葩事蹟起底：是我也跑

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

熱炒老闆直播邀北科大學生　原班人馬回來吃到飽

警察男友當街開槍射殺女友　監視器全拍下

罕見吉日！今天觀世音菩薩得道日　5生肖超衰快拜

銀行員要人妻「當性奴」　1夜2次借3萬

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

直升機明運物資支援南投　桃源卻拒收

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

4縣市豪大雨！雨區要擴大了　最新成颱機率70%

越南法國麵包340人中毒　2病毒害的

更多

最夯影音

更多
夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累
動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

爸生病與愛貓分隔兩地1年多　重逢時牠哭叫討摸：是爸爸

爸生病與愛貓分隔兩地1年多　重逢時牠哭叫討摸：是爸爸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面