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社會 社會焦點 保障人權

高雄女約網友喝酒「起床衣褲全消失」！見他傳訊崩潰提告

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲小花先前與網友、友人約喝酒，沒想到竟被載至摩鐵性侵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄一名女子小花（化名）先前透過LINE軟體的群組，邀約已婚的謝姓男子、溫姓友人外出飲酒，沒想到竟遭謝姓男子帶至摩鐵性侵，起床後發現全身只剩運動內衣，嚇得她崩潰提告。高雄地院一審依照乘機性交罪，判謝男3年6月、二審駁回了謝男的上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花2020年9月間與謝男、溫姓友人相約，跑去溫姓友人任職的餐廳喝酒，等到溫姓友人下班以後，又一起到苓雅區某餐酒館續攤，一路從晚上10點喝到凌晨3點左右。

等到聚會結束，謝男向小花告知，可以一起搭計程車回家，小花於是同意，並且攔了輛計程車一起搭乘。小花上車以後，告知計程車司機自家住址，接著就因為不勝酒力，在車上陷入了昏睡。

謝男發現小花昏睡，覺得有機可乘，於是要求司機將車開到鼓山區一處汽車旅館，接著將小花帶進房間內性侵得逞。由於小花喝得爛醉，意識十分模糊，隱約有聽見更改地址的情況，還聽到有人詢問「舒服嗎」，但無法分辨是否在作夢，直到上午8點鬧鐘響起，才發現自己躺在汽車旅館當中。

▲▼性侵,做愛,偷情,劈腿,性行為,性交,約砲,一夜情,渣男,渣女,交往,開房間。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲小花醒來後才發現，自己身上只剩一件被脫到胸部以上的運動內衣，外衣、外褲及內褲全部都被脫光。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

謝男這時開口致歉，以「有工作要做」為由離開現場，還要小花再睡一下。而小花直到第二次醒來，才發現全身上下的黑色T恤、內褲及外褲都已消失，只剩下被脫到胸部以上的運動內衣還蓋在身上，才驚覺自己遭到性侵，憤而退出與謝男的共同群組，並前往醫院驗傷、報案。

對此，謝男則辯稱，當時無論是接吻、發生進一步的關係，都有得到小花的同意，對方甚至還主動拱腿，配合他的動作脫衣、也有做出摟腰的動作，甚至接到友人溫男的電話時，還謊稱「已到家了」等等，並沒有因為酒醉而陷入昏睡等情況。

不過，高雄地院審理時認為，小花退出群組後，謝男曾傳訊關心，當時小花不斷質問「為什麼你訊息要收回」、「為什麼妳道歉訊息要收回」、「你當時有沒有做安全措施」等話語，而謝男只是不斷道歉、央求不要提告等，加上小花連續接受了半年的心理諮商，產生創傷後壓力症等身心症狀，且從計程車司機的描述來看，小花上車後就已陷入意識不清的狀態，因此不採信謝男的說法。

高雄地院一審依照乘機性交罪，判謝男3年6月有期徒刑。謝男不服、提起上訴，二審仍舊被駁回，全案仍可上訴。此外，小花還提起了民事求償，要求謝男賠償40萬元，而法官認為小花已經領到犯罪被害人補償審議委員會的補償金，一共30萬元，因此判謝男賠10萬元，全案仍可上訴。

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