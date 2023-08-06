　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「抬手揮到GG」嚇醒！二寶媽驚見內褲消失　色鄰噁喊：我妳老公

▲▼女人睡覺。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小美醒來一舉手就碰到光溜溜的「男性生殖器」，對方還回「我是妳老公」，驚覺噁男竟是才剛跟她一同慶祝搬家的鄰居。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台北報導

獨自帶著雙胞胎兒子住在11樓的小美（化名），想搬到同棟大樓中更大間的房子，住2樓的李姓男子剛好表示不續租、而與小美相約與房東簽訂新約，結束後李男與妻子熱情邀小美到卡拉OK飲酒歡慶搬家，沒想到李男卻趁小美喝醉後、偷偷溜進她家脫下雙方褲子意圖不軌，剛好小美驚醒、一舉手就碰到李男的生殖器，嚇得大聲斥責趕人，李男倉皇逃回2樓住處。小美氣憤提告，台北地院依乘機性交未遂罪判李有期徒刑4年。

事情發生在2020年7月間，住在台北市中山區一處大樓11樓的小美，因為雙胞胎兒子日漸長大，想要搬到更為舒適的居住空間，小美請李姓管理員幫忙留意大樓有沒有房子出租，管理員的兒子李男剛好表示自己不再與房東續租2樓即將搬走，同年月18日晚間，2人相約與房東簽訂新租約，在閒聊當中，李男也得知小美的雙胞胎兒子參加夏令營不在家。

簽約完後，李男立即與妻子邀約小美到卡拉OK慶祝找到房子，小美心想雖然與李男夫妻第一次認識、但過程中相談甚歡，兒子也不在，於是答應一同飲酒歡唱，3個人就這樣喝到隔天凌晨1點多。

李男妻子與小美這時都已酒醉無法行走，勉強互相攙扶著送妻子先回到2樓後，李男再送小美上11樓，小美進房後、李男卻偷偷將小美家鑰匙帶走，先假意回到2樓家中確認妻子熟睡，半小時後再上樓溜進小美家，躺在小美身邊脫去2人褲子，即將對小美淫辱之際，她剛好甦醒，手一揮碰到李男裸露的生殖器，當場嚇到睡意全無大聲斥責，李男見事跡敗露只好匆匆拉起褲子逃回2樓住處。

小美當下也發現自己下身內褲已被脫去，氣憤報警，但後來因考慮剛與李男交接新租約，押金、家人等因素，未立即提告，直到隔年5月在社工的支持下才正式提出告訴。

小美指出，她當天喝到斷片、忘記是怎麼回家，但驚醒摸到男性的下體立即質問對方「你是誰」，對方竟重複回了3次「我是妳老公阿」，她雖然第一次認識李男，但經過整晚的簽約、唱歌相處後，非常確定這個聲音的主人就是他。

法官認為，大樓監視器明確拍到李男凌晨搭電梯前往11樓的畫面，小美也無冒著名節敗壞的眼光誣告李的動機，也有小美第一時間報警、與李男管理員父親傳訊協調的紀錄，而且李男多次翻供，說法不一，明顯強詞狡辯，且才因侵入住居加重強制性交罪遭判9年、3年前甫假釋出獄，應加重其刑，近日判決出爐，台北地院依乘機性交未遂罪，處李有期徒刑4年，仍可上訴。

ET快訊
李玟去年分居Bruce　知情人怒揭「隨便收行李要她搬出去」
柯文哲原味物品全售出　「醫生公事包」標到12萬！提把斷了仍搶
快訊／中華男籃擊敗日本！　奪隊史最佳名次
廬山溫泉重創　恐怖空拍曝光
完全看不到女神！他批成人展「根本肥宅、宅男展」氣炸
越南法國麵包增至422人中毒！　衛生局開罰54萬
「抬手揮到GG」二寶媽嚇醒！　鄰居噁喊：我妳老公
排名亞洲6國家飲食　外國人視角1關鍵「台灣最後」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

奧萬大43遊客坐直升機脫困　39秒縮時片「回家的路」曝光

內灣商圈宣導反詐騙　橫山分局「射氣球」吸目光

新北石碇淡蘭吊橋「1組垂吊索」斷裂　即起暫時封閉檢修

快訊／南投仁愛再傳民眾受困！東眼山飛瀑露營區2人求救

閃違規拖車頭！BMW撞電線桿失控　倒楣休旅車飛越安全島翻滾

廬山溫泉恐怖空拍曝！百歲失智嬤+80人待救　消防冒險繞山路

越南法國麵包風暴擴大！累計422人中毒、16住院　衛生局開罰54萬

「抬手揮到GG」嚇醒！二寶媽驚見內褲消失　色鄰噁喊：我妳老公

撿拾漂流木先做功課！花蓮民眾闖中央列管河川撿拾遭法辦

KTV前圍毆！24歲男嫌怠速+按喇叭太吵　排班運將3打1

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

田馥甄難得邀嘉賓當場後悔　魏如萱請不走...嚇到「腋下發熱」

被逼瘋？婁峻碩罕見動怒喊「出去！」　力挺邱鋒澤..談采子：道不同不相為謀

老高二度發聲：從沒說自己是源！　遭控抄襲「你們沒權利要我刪片」

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

熱炒老闆邀「原班人馬吃到飽」　嘆：只有北科大能毀掉北科大

奧萬大43遊客坐直升機脫困　39秒縮時片「回家的路」曝光

內灣商圈宣導反詐騙　橫山分局「射氣球」吸目光

新北石碇淡蘭吊橋「1組垂吊索」斷裂　即起暫時封閉檢修

快訊／南投仁愛再傳民眾受困！東眼山飛瀑露營區2人求救

閃違規拖車頭！BMW撞電線桿失控　倒楣休旅車飛越安全島翻滾

廬山溫泉恐怖空拍曝！百歲失智嬤+80人待救　消防冒險繞山路

越南法國麵包風暴擴大！累計422人中毒、16住院　衛生局開罰54萬

「抬手揮到GG」嚇醒！二寶媽驚見內褲消失　色鄰噁喊：我妳老公

撿拾漂流木先做功課！花蓮民眾闖中央列管河川撿拾遭法辦

KTV前圍毆！24歲男嫌怠速+按喇叭太吵　排班運將3打1

大媽台鐵上看影片！「噪音轟炸5分鐘」他1舉動反擊：會怕就好

奧萬大43遊客坐直升機脫困　39秒縮時片「回家的路」曝光

提分手遭男友「菜刀捅50下」砍死　女占卜師最後訊息哭喊：你瘋了

陸副總理赴天津指導救災　強調「確保安全行洪」

內灣商圈宣導反詐騙　橫山分局「射氣球」吸目光

「鐵籠格鬥」要來了？馬斯克宣布：和祖克柏的對決將在X平台直播

陽台抽完菸...走進客廳遭「8柴1金列隊逼視」　原來忘記做這件事

羅志祥睽違4年香港復出！　男偶像同台表演激動：夢想達成了

吃口香糖+吹泡泡被說「嘻皮笑臉」　張政禹看影片承認：蠻跩的

昔金童盧比歐突暫停生涯！原因曝　狂被交易又重傷曾喊心累

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

社會熱門新聞

苗栗一家5口同車亡！爸是聯結車司機

快訊／苗栗「一家5口」同車氣絕　恐已死亡5天

男想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

一家5口陳屍苗栗偏僻農路　家屬趕赴現場認屍

銀行員要人妻「當性奴」　1夜2次借3萬

女約網友喝酒！起床「衣褲消失」崩潰

不倒會角頭柬國落網！台美柬攔市價9.5億K毒

即／南投精英村失蹤男「尋獲遺體」

孕婦險遭左轉車撞噴畫面曝　怒瞪三寶駕駛

即／高雄女6樓墜下卡遮雨棚　全身傷急送醫

空拍曝光！南豐村加油站「土石穿心」剩屋頂

北市公務員持槍搶幣商！洗劫780萬泰達幣被逮

快訊／北市計程車與機車擦撞！2人噴飛躺地

更多熱門

相關新聞

74歲女師性侵14歲男學生　恐判關600年

74歲女師性侵14歲男學生　恐判關600年

美國威斯康辛州一名74歲前私校女教師遭控在2016年至2017學年期間，多次在校園內的地下室性侵當年才14歲的男學生。經3天審判，陪審團做出有罪判決，預估她最高將面臨600年刑期。

女約網友喝酒！起床「衣褲消失」崩潰

女約網友喝酒！起床「衣褲消失」崩潰

對講機壞掉！他賣房時傻了：要求我修好

對講機壞掉！他賣房時傻了：要求我修好

同事脫下布偶裝變淫狼！她上班1周遭硬上

同事脫下布偶裝變淫狼！她上班1周遭硬上

聯合國公布喜多川性侵報告：數百人受害

聯合國公布喜多川性侵報告：數百人受害

關鍵字：

搬家大樓鄰居性侵猥褻色狼

讀者迴響

熱門新聞

苗栗一家5口同車亡！爸是聯結車司機

快訊／苗栗「一家5口」同車氣絕　恐已死亡5天

江宏傑遭砲「活該被離婚」！奇葩事蹟起底：是我也跑

奎丁「無罩逛街」胸前走光全被拍！絕美形狀外露

房東要漲1000元　樹林男引爆瓦斯「讓你變凶宅」

福原愛遭法院強制執行！　殘酷2下場曝

男想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

台大直播超導體LK-99實驗　2萬人緊盯結果

一家5口陳屍苗栗偏僻農路　家屬趕赴現場認屍

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

超商美式、拿鐵買6送6今天限時搶

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

熱炒老闆直播邀北科大學生　原班人馬回來吃到飽

更多

最夯影音

更多
夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累
動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面