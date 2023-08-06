「抬手揮到GG」嚇醒！二寶媽驚見內褲消失　色鄰噁喊：我妳老公

▲小美醒來一舉手就碰到光溜溜的「男性生殖器」，對方還回「我是妳老公」，驚覺噁男竟是才剛跟她一同慶祝搬家的鄰居。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／台北報導

獨自帶著雙胞胎兒子住在11樓的小美（化名），想搬到同棟大樓中更大間的房子，住2樓的李姓男子剛好表示不續租、而與小美相約與房東簽訂新約，結束後李男與妻子熱情邀小美到卡拉OK飲酒歡慶搬家，沒想到李男卻趁小美喝醉後、偷偷溜進她家脫下雙方褲子意圖不軌，剛好小美驚醒、一舉手就碰到李男的生殖器，嚇得大聲斥責趕人，李男倉皇逃回2樓住處。小美氣憤提告，台北地院依乘機性交未遂罪判李有期徒刑4年。

事情發生在2020年7月間，住在台北市中山區一處大樓11樓的小美，因為雙胞胎兒子日漸長大，想要搬到更為舒適的居住空間，小美請李姓管理員幫忙留意大樓有沒有房子出租，管理員的兒子李男剛好表示自己不再與房東續租2樓即將搬走，同年月18日晚間，2人相約與房東簽訂新租約，在閒聊當中，李男也得知小美的雙胞胎兒子參加夏令營不在家。

簽約完後，李男立即與妻子邀約小美到卡拉OK慶祝找到房子，小美心想雖然與李男夫妻第一次認識、但過程中相談甚歡，兒子也不在，於是答應一同飲酒歡唱，3個人就這樣喝到隔天凌晨1點多。

李男妻子與小美這時都已酒醉無法行走，勉強互相攙扶著送妻子先回到2樓後，李男再送小美上11樓，小美進房後、李男卻偷偷將小美家鑰匙帶走，先假意回到2樓家中確認妻子熟睡，半小時後再上樓溜進小美家，躺在小美身邊脫去2人褲子，即將對小美淫辱之際，她剛好甦醒，手一揮碰到李男裸露的生殖器，當場嚇到睡意全無大聲斥責，李男見事跡敗露只好匆匆拉起褲子逃回2樓住處。

小美當下也發現自己下身內褲已被脫去，氣憤報警，但後來因考慮剛與李男交接新租約，押金、家人等因素，未立即提告，直到隔年5月在社工的支持下才正式提出告訴。

小美指出，她當天喝到斷片、忘記是怎麼回家，但驚醒摸到男性的下體立即質問對方「你是誰」，對方竟重複回了3次「我是妳老公阿」，她雖然第一次認識李男，但經過整晚的簽約、唱歌相處後，非常確定這個聲音的主人就是他。

法官認為，大樓監視器明確拍到李男凌晨搭電梯前往11樓的畫面，小美也無冒著名節敗壞的眼光誣告李的動機，也有小美第一時間報警、與李男管理員父親傳訊協調的紀錄，而且李男多次翻供，說法不一，明顯強詞狡辯，且才因侵入住居加重強制性交罪遭判9年、3年前甫假釋出獄，應加重其刑，近日判決出爐，台北地院依乘機性交未遂罪，處李有期徒刑4年，仍可上訴。