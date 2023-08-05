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澤倫斯基「簡體中文」慰問中國暴雨災民：代表烏克蘭人民表達支持

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基5日在推特，以簡體中文發文表示，自己代表烏克蘭人民，對中國受洪災影響的民眾，表示慰問與支持，並且向中國國家主席習近平致意。

澤倫斯基發文表示，「我謹代表我個人及烏克蘭人民就特大洪澇災害造成人員傷亡，向中華人民共和國主席習近平閣下，和中國人民表示最誠摯的慰問及支持。祝願各位受害者早日康復，所有受損基礎設施早日恢復。」

中國京津冀地區（北京市、天津市、河北省）從7月29日起受「杜蘇芮」颱風殘餘環流影響，持續受到暴雨襲擊，其中河北小縣涿州市更是重災區，整個城市被淹沒，部分地區水深高達9公尺，整個河北疏散人數高達123萬人。

中國外交部4日宣布，「歐亞事務特別代表」李輝將訪問沙烏地阿拉伯吉達(Jeddah)，出席由沙烏地舉辦的烏克蘭危機國際會議，「繼續為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用」。
 

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