衛星照曝！俄黑海基地軍艦被烏炸到「歪腰」　整片黑油漂在海面

Ya no hay secretos. Esta foto satelital de Planet Labs PBC muestra al Olenegorsky Gornyak, un buque de desembarco ruso dañado, mostrando con fugas de combustible mientras atracaba en Novorossiysk, Rusia, hoy viernes 4 de agosto de 2023. pic.twitter.com/3RFJigCTvo — El Mostacho Inkómodo. (@pcabrera) August 4, 2023

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭4日清晨對俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）海軍基地發動無人艇攻擊。儘管俄方聲稱相關計畫及時被駐守基地外的海軍艦艇發現摧毀，未造成傷亡與損失，但烏克蘭情報人士的說法與在網上瘋傳的影片卻顯示，俄羅斯登陸艦「奧列涅戈爾斯克·戈爾尼加號」（Olenegorsky Gornyak）在這場襲擊中嚴重損毀。

CNN隨後曝光一張由行星實驗室（Planet Labs）所攝的衛星照，顯示無人艇攻擊發生後，俄國有一艘兩棲登陸艦向左傾斜了3、40度，軍艦也有油漏到了海裡，使得俄方不得不派船將其拖回基地。儘管CNN並未透露相關船隻的名稱，但網上消息稱，烏方將俄軍的「奧列涅戈爾斯克·戈爾尼加號」炸得無法再執行作戰任務。

英國國防部在最新的情報簡報中證實俄軍的「奧列涅戈爾斯克·戈爾尼加號」嚴重損毀，更將其列為「莫斯科號巡洋艦」去年4月沉沒以來被摧毀的最大俄軍艦艇。英國表示，這場襲擊是對莫斯科黑海艦隊（BSF）的「重大打擊」。

A video of the attack on the #Russian war ship appeared. pic.twitter.com/y4Q6KCtEd9 — NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2023

這起襲擊如今點燃了不少俄羅斯人的怒火。俄國記者兼名嘴馬爾丹（Sergey Mardan）指出，烏克蘭的無人艇襲擊發生在了烏克蘭前線的數百英里外，讓衝突的地理位置發生了巨大飛躍，而且規模也比襲擊俄羅斯政府辦公室的無人機要大得多，「今天的襲擊說明了一件事，那就是我們依舊將被迫戰鬥」。

軍事評論員加舍特金（Kapral Gashetkin）則指出，從攻擊發生的現場畫面可見，俄軍並沒有為這場襲擊做好準備，因為當無人艇駛近軍艦時，俄方完全沒有人向它開火，顯然俄軍根本沒有注意到它，「在整個戰爭期間，諾沃羅西斯克一直被視為是BSF安全的後方，但我們都忽略了敵人的『長臂』可以伸得這麼遠」。

深受矚目的Telegram帳號Readovka透露，俄羅斯需要對諾沃羅西斯克的襲擊立即做出反應，而短期內唯一可行的解決方案就是建立一個完整的系統來監視黑海，相關計畫只能從空中完成，「我們必須提前發現敵艦，這樣俄軍的艦隊或空軍才有時間應敵」。