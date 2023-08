衛星照曝！俄黑海基地軍艦被烏炸到「歪腰」　整片黑油漂在海面

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭4日清晨對俄羅斯諾沃羅西斯克(Novorossiysk)海軍基地發動無人艇攻擊。儘管俄方聲稱相關計畫及時被駐守基地外的海軍艦艇發現摧毀,未造成傷亡與損失,但烏克蘭情報人士的說法與在網上瘋傳的影片卻顯示,俄羅斯登陸艦「奧列涅戈爾斯克·戈爾尼加號」(Olenegorsky Gornyak)在這場襲擊中嚴重損毀。

CNN隨後曝光一張由行星實驗室(Planet Labs)所攝的衛星照,顯示無人艇攻擊發生後,俄國有一艘兩棲登陸艦向左傾斜了3、40度,軍艦也有油漏到了海裡,使得俄方不得不派船將其拖回基地。儘管CNN並未透露相關船隻的名稱,但網上消息稱,烏方將俄軍的「奧列涅戈爾斯克·戈爾尼加號」炸得無法再執行作戰任務。

英國國防部在最新的情報簡報中證實俄軍的「奧列涅戈爾斯克·戈爾尼加號」嚴重損毀,更將其列為「莫斯科號巡洋艦」去年4月沉沒以來被摧毀的最大俄軍艦艇。英國表示,這場襲擊是對莫斯科黑海艦隊(BSF)的「重大打擊」。

A video of the attack on the #Russian war ship appeared. pic.twitter.com/y4Q6KCtEd9