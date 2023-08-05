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極端主義罪成！普丁「頭號政敵」再加判19年　開庭才10分鐘就宣判

▲▼納瓦尼4日因被判處監禁19年。（圖／達志影像／美聯社）

▲納瓦尼4日因極端主義被判監19年。他當時雙手抱胸，似乎已預料難逃牢獄之災。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯有著「普丁頭號政敵」之稱的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）4日因「創立和資助極端主義組織及活動」，被法院裁定判處監禁19年。

綜合外媒報導，現年47歲的納瓦尼是俄國總統普丁最激烈的批評者。此前，他因違反假釋、欺詐和藐視法庭等指控被判處11年半的刑期，並一直被關在專門關押危險罪犯和無期徒刑受刑人、戒備森嚴的梅列霍沃（Melekhovo）IK-6流放地，而納瓦尼在服刑期間還一度傳出遭人下毒。

8月4日，穿著囚服、神情憔悴的納瓦尼被帶到IK-6流放地臨時搭建的法庭，就他被控的6項刑事罪名進行閉門審判。獲准通過視訊旁聽審訊的BBC指出，法官在審訊開始不到10分鐘就宣布了判決。相關情況在俄國相當罕見，因為類似審判通常需要幾個小時甚至數日才會有結果。

報導也聲稱，由於法庭的音訊品質極差，記者幾乎無法聽清法官在說什麼，以至於法官在頒布審判結果時，現場記者並不清楚新的刑期有多長。後來，納瓦尼在網上證實自己被追加19年監禁，但他強調相關指控是為了讓他長時間待在監獄，遠離政治而編造的。他也呼籲其支持者不要失去鬥志，持續對抗克里姆林宮。

俄國官媒指出，納瓦尼的新刑期將與他之前的刑期同步執行。美國國務院形容，納瓦尼的新判決是「不公正審判的不公正結論」，要求俄方立即釋放納瓦尼。而聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）也抨擊相關判決再次引發外界對俄羅斯出於政治目的，將法庭當作工具進行司法騷擾的質疑，要求俄國放人。

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