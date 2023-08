俄軍黑海基地遇襲！知情人士：一俄羅斯軍艦「嚴重損毀」

▲網上流出的影片顯示,烏克蘭4日攻擊了黑海海軍基地,並導致奧列涅戈爾斯克·戈爾尼加號嚴重損毀。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯此前指控烏克蘭在當地4日清晨襲擊黑海海軍基地,而2名知情人士透露,俄軍有一艘海軍登陸艦嚴重受損,無法再執行作戰任務。

據路透社報導,俄羅斯國防部4日指控烏克蘭,在清晨派出2艘無人艇襲擊俄軍的諾沃羅西斯克(Novorossiysk)海軍基地,所幸被守衛基地外圍的海軍艦艇發現摧毀,基地未有傷亡及損毀。

不過,一名烏克蘭情報人士指出,這場烏克蘭海軍與國家情報局(SBU)的聯合行動嚴重損毀了俄羅斯的海軍登陸艦「奧列涅戈爾斯克·戈爾尼加號」(Olenegorsky Gornyak),導致相關船艦無法再執行作戰任務。

A video of a surface drone attack on the Russian Navy’s Ropucha-class landing ship Olenegorski Gornjak in #Novorossiysk has appeared on the Internet. pic.twitter.com/wcfKIVEE4K