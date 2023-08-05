朱立倫桃園參香籲團結　侯友宜：讓我負責把兩岸牽起來！

▲國民黨主席朱立倫今天早上陪同第二選區立委參選人涂權吉到大園區觀音寺參香。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨主席朱立倫今（5）日陪同總統參選人侯友宜、桃園市立二選區立委參選人涂權吉參香，朱立倫受訪時指出，藍營不團結還是非綠陣營分裂，賴清德就可以躺著勝選了，一定要團結努力才能爭取勝選；侯友宜則表示，兩岸兵凶戰危的氛圍，台灣人似乎沒看清楚，很多國外人士對於兩岸關係都很擔心，侯友宜話鋒一轉，民進黨執政不願做的事，由他來負責把兩岸牽起來。

朱立倫這兩天密集來桃園助選，今天為立委第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅），為立委參選人涂權吉拉抬選情，一早先到大園區觀音寺參香，會後媒體提問國民黨有內參民調，目前選情是否提升時，朱立倫表示，國民黨確實有內參民調數據，既然是內參就不方便對外公布，不過黨內重要幹部都會知道這些數據，且數據是滾動式更新，像7、8月都有更新，黨部會不斷參考這些數據。

▲國民黨主席朱立倫今天下午陪同侯友宜到中壢區慈惠堂參香祭拜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫強調，只要藍營不團結或是非綠陣營分裂，那賴清德就可以躺著勝選了，所以民調拚第二第三基本上沒什麼意義，藍營一定要團結努力才能爭取勝選。

朱立倫下午也陪同國民黨總統參選人侯友宜到中壢慈惠堂參香，朱立倫說，國民黨提名侯友宜的最重要目標，就是讓台灣民眾平安過好日子，侯友宜有完整的經歷，擔任新北市長任內，連續五年成為全國第一的市長，侯友宜絕對有能力能擔任總統，有能力保護台灣民眾的安全，希望支持者要團結全力挺侯。

▲國民黨總統參選人侯友宜指出，民進黨執政不願做的事，由他來負責把兩岸牽起來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

侯友宜受訪時表示，兩岸兵凶戰危的氛圍，台灣人似乎沒看清楚，但很多國外人士對於兩岸關係都很擔心，直言台灣是全世界現在最危險的地區；侯友宜強調，去年在新北市遇到一位做生意的朋友，對方說，曾被美國逼到美國設廠，因為美方很憂心萬一台海發生戰爭，將影響產能。日前他參訪日本，感受到日本人對於台海危機的關心，遠超過台灣人，台灣經濟若要好、台灣人要過好日子，兩岸就要和平，兩岸的和平，就須靠雙方建立互信交流，包括文化、信仰、治安等各方面，民進黨執政不願做的事，由他來負責把兩岸牽起來。