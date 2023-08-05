「比鄰而坐」侯友宜釋藍白合善意？　柯文哲：尊重主辦安排我沒意見

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜與民眾黨2024總統參選人柯文哲今（5日）上午出席《臺灣人 前進》紀錄片發表會，侯稱兩人位子合在一起，一起為民眾打拼。對此，柯文哲下午回應，選舉是一時的，人與人之間交往比較長久，更何況主辦單位安排兩人做旁邊，他就尊重主辦單位的安排，「我也沒有特別意見」。

▲柯文哲出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立大會 。（圖／記者蘇晏男攝）

▲侯友宜與柯文哲比鄰而坐。（圖／記者李毓康攝）

台灣文化協會5日上午舉辦成立百年紀念《臺灣人 前進》紀錄片發表會，侯友宜與柯文哲受邀出席，且兩人比鄰而坐；侯稱兩人位子合在一起，一起為民眾打拼。有媒體下午在「北區姊妹台灣選哲之友會」成立大會上，詢問柯文哲，覺得侯友宜那番話是釋出藍白合善意，還是被吃豆腐。

柯文哲回應，他當台北市長時跟侯友宜有很多合作機會，講話的機會也很多。選舉是一時的，人與人之間交往比較長久，更何況主辦單位安排兩人做旁邊，他就尊重主辦單位的安排，「我也沒有特別意見」。

媒體追問，是否想跟侯友宜多聊一點？柯文哲說，他到最後一秒還在寫稿，「我大部分的稿子自己會寫」，所以他還跟侯說等一下，「我先把這個寫完」。

▲柯媽何瑞英（左1）、柯爸柯承發（中間）、柯妹柯美蘭（右1）出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立大會。（圖／記者蘇晏男攝）

另外，柯文哲稱曾勸妹妹柯美蘭參選新竹立委，但遭妹妹以當醫師沒空為由拒絕。柯美蘭下午出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立大會時，透露柯文哲是今年初來勸進，但她沒有答應；柯美蘭說，自己腦子想的還是病人，還在考慮中。