鎮長補選「北斗第一家族」翻車　柯郭力挺！無黨籍顏宏霖當選鎮長

▲彰化北斗鎮長補選，顏宏霖(中)開票一路領先。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

被政壇視為總統大選前哨戰，北斗鎮長補選今天舉行投票，有5人參選，選舉人數共27,105人，在30個投開票所進行， 2度與「北斗第一家族」纏鬥的4號候選人顏宏霖，受到柯文哲及郭台銘青睞，昨天選前之夜代表會主席下跪，為他拉抬選情，開票一路領先，以5,697票當選鎮長，稍早楊麗香也自行宣布敗選。

國民黨籍彰化縣北斗鎮前鎮長李玄在，因貪汙案於今年6月間入監服刑，這次補選5位候選人，分別為民進黨前議員江熊一楓、李玄在妻子也是前鎮長楊麗香、三度參選的顏宏霖、司法正義黨推薦的前鎮長洪參民、開業獸醫師林政興。

▲選前之夜北斗代表會主席下跪力挺顏宏霖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

顏宏霖雖然是無黨籍，不過近來與郭台銘同框，並受到柯文哲大力支持，及代表會主席力挺，甚至在昨天選前之夜下跪為顏公開拉票，氣勢長虹，開票領先其他候選人，最後開票結果洪叁民287票、江熊一楓2,523票、顏宏霖5,697票、林政興90票，確定由顏宏霖當選鎮長。

顏宏霖同時也在臉書公開發表政策，老人婦幼政策，依照公所編列預算代表會預算通過後執行， 不會少掉一毛錢,如果經費充裕再考慮酌增各項福利嘉惠鄉親，以建設人民需要為施政第一考量來榮耀北斗。



註：實際票數應以選委會公布數字為主。