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大嫂要求「別穿瑜珈褲」在家晃　小姑反嗆：我哥不會看我下面！

穿「瑜伽褲上班」被老闆狂罵3小時　妹子傻眼：到底有什麼問題

▲緊身瑜珈褲會讓下半身的身材表露無遺。（示意圖／PIXABAY）

緊身瑜珈褲會讓下半身的身材表露無遺，因此適不適合單穿，一直都是大家討論的話題。一名女網友抱怨，在家穿淺色瑜珈褲，結果被大嫂碎念，「我哥哥又不會愛看我的下面，穿什麼顏色關她什麼事？」

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，大嫂要她不要穿淺色的瑜珈褲在他們面前晃來晃去，還說別故意穿給哥哥看，讓她相當傻眼。原PO委屈地說，「上瑜珈課方便不用換來換去的，而且我哥哥又不會愛看我的下面，我有注意過哥哥的眼睛，是大嫂想太多了，大嫂疑心病很嚴重。」

她透露，後來大嫂又改口說穿瑜珈褲不是不行，深色還可以，但不要淺色。原PO嘆，「奇怪了我穿什麼顏色關她什麼事？連這個也要管喔，每次我經過她們前面，她以為我不知道她都在偷瞄哥哥在看哪邊？」

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原PO直言，哥哥明明都看電視，又沒看她，不理解大嫂為何要想這麼多，「只有第一次看到我穿新的顏色瑜珈褲，他有特別盯著看我的腿而已，一次就被大嫂看到所以大嫂才會不爽，我大嫂是不是大驚小怪？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「同住屋簷下，不是關不關屁事的問題了，互相尊重吧」、「家不是妳一個人的」、「穿這種褲子，駱駝蹄形狀都露出來了，要不可以搭一件運動短褲」、「如果在做運動穿就還好，沒事穿著到處跑，很少有看到美觀的」。

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