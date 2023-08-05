隨機殺人開車衝撞！韓22歲男嫌長相曝　疑「擅自停藥」惹禍

▲22歲崔姓男子3日傍晚在京畿道城南市犯下隨機衝撞和殺人，5日出庭接受審訊。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

最近南韓接連發生隨機殺人案件，繼首爾市冠岳區新林洞一名男子朝同性犯罪後，各地陸續傳出模仿犯罪，其中京畿道城南市年僅22歲的崔姓男子更是先後開車衝撞行人、衝進百貨商場持刀隨機殺人，其實他從就讀中學時就罹患精神疾病，導致他恐懼人群，最後擅自中斷治療。

稍早當局已決定收押崔男，認為崔男有逃亡之虞。

根據《韓聯社》，崔姓男子預計今（5）日下午3時在水原地方法院城南支院接受羈押前審訊，他下午2時20分抵達法院大門前，戴著帽子的他穿上短袖和短褲、臉龐清秀白淨，身形和犯下首爾新林洞隨機殺人的趙男相比較為消瘦，這是他犯案後首度在媒體鏡頭前露面，家人完全意想不到他會犯下如此錯誤。

現場媒體記者提問，「為何會選擇犯案」、「為何擅自停止接受精神科治療」、「選擇在書峴站犯案的理由為何」、「對受害者們沒有什麼想說的嗎」；不過針對上述提問，崔男則是面無表情、保持沉默。

▲京畿道城南市盆唐區書峴站附近發生隨機殺人，崔男開著米白色起亞轎車橫衝直撞。（圖／CFP）

3日傍晚6時，崔男開著米白色的起亞早晨（Kia Morning）轎車，駛向位於京畿道城南市盆唐區書峴站附近AK廣場（前身為愛敬百貨）的人行道，毫無理由衝撞行人，導致5人受傷、其中4人重傷，而一名64歲李姓婦女、20多歲年輕女性等2人重傷昏迷，隨時存在著腦死風險；之後他又衝進商場的1、2樓持刀隨機殺人，造成9人受傷，其中8人重傷。

報導指出，京畿南部警察廳隨機殺人專案偵辦小組針對崔男和其家屬進行調查，發現2001年出生的崔男其實從2015年就讀中學時，就已經開始到某醫院精神科接受治療，當時崔男罹患嚴重的人群恐懼症，2017年就讀高中後症狀惡化，導致他無法順利適應校園生活、無法順利發展人際關係，因此在高中一年級就申請退學。

2020年，崔男被診斷罹患「類思覺失調型人格障礙」（SPD），其特徵在於對社會聯繫缺乏興趣，傾向於獨立生活、沉默寡言、感情淡漠，高中申請退學後的他閉門不出，他透露自從當年被診斷罹患人格障礙後，認為服用精神科處方籤的藥物毫無成效，最後更自行決定停藥。外界推測，這恐怕是導致他症狀惡化、甚至引發犯案的因素。

▲南韓警方派出多名警力，其中甚至包含警察特攻隊，針對首爾地鐵蠶室站加強巡囉。（圖／CFP）

崔男在考完高中學歷檢定考試後，順利就讀4年學制大學，雖然搬離父母在京畿道城南市盆唐區的住家、獨自居住在附近公寓，卻會不時往返父母的住處，直到案發2至3天以前才正式搬回父母家，崔男的父母和其他家人們根本沒有料想到，崔男會犯下如此重罪，因為崔男直到最近都沒有出現異常舉動。

不過崔男的家屬們也證實，崔男的確罹患嚴重的人群或社交恐懼症，討厭巨大的空間、巨大的聲響，且2至3天前搬回父母原本住處後，還不時語無倫次表示，自己獨自居住在外面時遭到尾隨、跟蹤。

隨著最近南韓社會人心惶惶，甚至網路上還出現數十則恐嚇殺人的預告貼文，為此警方也宣布加強警戒人力，周末甚至派出61名機動隊、4名警察特攻隊前往人群複雜的蠶室站、地下街、樂天世界塔、樂天世界購物城加強巡邏。

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