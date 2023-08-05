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目睹妻子遭轎車衝撞昏迷！夫妻用餐遇隨機殺人　他嘆：只差5分鐘

▲▼南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司發生隨機攻擊事件，嫌犯稱「受到不明組織僱用殺人」。（圖／路透）

▲京畿道城南市盆唐區書峴站發生隨機殺人，李姓婦女遭崔男開米白色轎車衝撞重傷。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

自從南韓首爾地鐵新林站7月21日下午發生隨機殺人案後，網路上傳出多則恐嚇犯罪發文，甚至模仿犯罪也開始發生。8月3日，京畿道城南市22歲崔姓男子開車猛撞行人、甚至衝進百貨商場內隨機殺人，64歲的李姓婦女頭部重創，至今仍處昏迷狀態、恐有腦死跡象，她的丈夫目睹現場，表示非常懊悔。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓京畿道城南市盆唐區書峴站AK廣場（愛敬百貨）3日傍晚發生隨機殺人案，現場淪為22歲崔姓兇嫌挑選被害者犯案的人間地獄，此前其中一對夫妻走在人行道上，權姓男子走在靠近車道的外側，貼心的他則讓妻子（64歲李姓婦女）走在靠人行道的內側，夫妻倆深情地牽手享受著兩人時光。

權姓男子根本沒料到，這是悲劇的開端。

此時，崔姓男子發狂般開著米白色的起亞早晨轎車（Kia Morning）從後方毫無聲息、以極快的速度駛來，當場撞倒走在人行道內側的李姓婦女，並持續向人行道的其他行人繼續衝撞。

▲▼京畿道城南市盆唐區書峴站發生隨機殺人，李姓婦女遭崔男開米白色轎車衝撞重傷。（圖／CFP）

▲權男當場目睹妻子遭轎車衝撞倒地昏迷的過程。（圖／CFP）

權姓男子當場目睹了妻子遭轎車衝撞的過程，等到他回過神來，妻子早已倒在地上、失去意識，於是權男急忙地為妻子實施心肺復甦術，無奈李女因為頭部受到重創，一開始先是失去呼吸心跳，恢復心跳後送往盆唐CHA醫院治療，恐有腦死的可能，至於另名遭到車輛撞擊的20多歲女性同樣也是因為重傷而有腦死風險。

權男和妻子住在事發地點附附近的公寓社區。他受訪時回憶，3日下午他和妻子想要從家裡外出吃晚餐，當時是妻子率先提議外出用晚餐，無奈卻遭遇橫禍，「其實我們真的只要再晚5分鐘出門，就能夠逃過這場災禍，這個想法始終在我腦海裡徘徊、消散不去！」

權男守候在妻子的病榻旁，「昨天醫院不好睡，我先暫時回到家裡一趟，經過發生隨機殺人的地點，我獨自一人站在路上，看著沾滿鮮紅血跡的步道磚塊，我內心真的快要發瘋了！」

權男透露妻子的病情可謂是每況愈下，隨時都有離世的可能，「雖然不允許這種情況發生，不過無論我妻子的狀況最後如何，希望人們可以為我的妻子到事發地點獻花......」

據悉，崔男開車在人行道衝撞、持刀隨機殺人案一共造成14名傷者，其中有9人在隨機殺人案中受傷，5人在轎車衝撞中受傷，李女和另一名20多歲女子遭崔男開車衝撞至重傷，有腦死風險。

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