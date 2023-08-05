韓童軍露營淪濕熱地獄！吃發霉雞蛋、遭蚊蟲叮咬　英美急撤青少年

▲第25屆世界童軍大露營在南韓全羅北道伏安郡舉行，高溫濕熱導致蚊蟲孳生、環境髒亂。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

第25屆世界童軍大露營的主辦國為南韓，主題為「畫出你的夢想」，斥資近1000億韓元（約新台幣23.5億元），原本期盼能推廣韓國流行音樂、傳統文化，豈料卻因高溫濕熱、蚊蟲眾多、環境髒亂而導致活動變調，最後美國、英國、新加坡相繼撤出參加隊員，網路社群傳遍各種慘況影像和迷因，南韓再度顏面盡失。

根據《韓聯社》，南韓童軍協會獲得今年度世界童軍大露營的主辦權，活動地點位於全羅北道扶安郡新萬金（새만금），然而地點的選擇就是一大錯誤，因為該地為一片廣闊的河口潮攤、缺乏可遮陽蔽陰的地方，梅雨季結束後濕氣未能散去，加上8月白天高溫可達攝氏35度上下，導致參加青少年有如洗汗蒸幕般，濕熱難耐。

▲許多青少年因中暑、遭蚊蟲叮咬、感染新冠肺炎而送醫治療。（圖／CFP）

活動原訂本月1日展開，然而全羅北道扶安郡才於7月30日降下暴雨，積水遍佈整座露營地，隔天起南韓境內陸續發布高溫警報，從3日起因為中暑而前往就醫的患者高達1486人，若算上2日開營典禮當天中暑的992人，則有高達2478人因中暑就醫。

新冠疫情讓活動雪上加霜，光是昨（4）日一整天就有42名外國人（非韓籍）集體感染新冠肺炎，至於從7月29日至8月4日為止的總確診人數有70名，其中包括65名外國人、5名韓國人。

濕熱的環境更導致蚊蟲孳生，參加活動的各國青少年因為被紅胸隱翅蟲（梭毒隱翅蟲，Paederus fuscipes）和蚊子的叮咬而苦不堪言，光是3日一整天所有身體不適的青少年中，就有36%起因於蚊蟲叮咬，他們白天必須承受濕熱高溫、晚上還因遭蚊蟲叮咬而難以入眠。

▼參加青少年因中暑、遭蚊蟲叮咬、確診新冠肺炎等而送醫治療。（圖／路透）

▲第25屆世界童軍大露營的參加青少年，試圖在營地供水區降溫。（圖／路透）

起初主辦單位堅持繼續舉辦活動，稱童軍露營的精神就是要承受高溫、蚊蟲等各種苦難，遭到國內外痛批。此外，活動地點廁所骯髒，且缺乏足夠的更衣室和商店，食物供應、水電供應、醫療設施等嚴重不足，更被全球相關人士「炎上」，認為南韓活動主辦單位準備不足。

另外，供應活動使用的煎雞蛋甚至傳出發霉現象，為此南韓食品醫藥品安全處緊急下令回收所有雞蛋。

▲▼來自英國的參加青少年準備分批搭乘巴士離開露營地。（圖／路透）

為此，英國、美國、新加坡相繼做出提早撤營的決定，其中英國派出的參加青少年高達4500多人，他們今（5）日在露營地集合地點第一停車場等候3個小時，分成23輛巴士，預計分別前往位於首爾市、京畿道城南市的飯店；至於美國則是讓青少年晚一天到達營地，在京畿道平澤市的駐韓美軍基地韓福瑞營，提供750名青少年簡易床架和戰鬥食糧。

各國代表團今（5）日召開會議，討論是否決定停止活動。對此，南韓國務總理韓悳洙稍早表示，各國代表團在商議後決定暫時繼續進行活動。