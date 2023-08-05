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鴻蒙4發表　余承東：華為手機走在回歸道路上

▲▼鴻蒙4發表　余承東：華為手機走在回歸道路上。（圖／翻攝華為）

▲鴻蒙4發表。（圖／翻攝華為）

記者蔡紹堅／綜合報導

華為作業系統「鴻蒙4」（HarmonyOS 4）8月4日下午在華為開發者大會上正式發表，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東表示，「經過艱難的四年，鴻蒙生態輕舟已過萬重山，華為手機走在回歸道路上。」

鴻蒙4在個性化、高效性、智慧化、流暢度以及安全性等五個方面進行了全新升級。余承東也介紹，鴻蒙4帶來的全新實況窗，讓大家可以更高效地掌握任務進度，比如想知道外賣還有多久到，掃一眼手機屏幕就知道。

▼華為常務董事余承東。（圖／翻攝華為）

▲▼鴻蒙4發表　余承東：華為手機走在回歸道路上。（圖／翻攝華為）

余承東還在會上宣布，智慧助手小藝接入AI大模型能力，為HarmonyOS帶來更智慧的體驗，通過盤古大模型的底層能力助力，華為將為用戶帶來智慧終端交互、高階生產力效率、個性化服務的全新AI體驗變革，「AI大模型技術的發展將會帶來下一代智能終端操作系統的智慧體驗。」

余承東更提到，華為音樂將聯合夥伴推動未來上線的每首新歌都支持空間音頻體驗。值得一提的是，HarmonyOS重新定義了數字音樂的體驗標準，把端到端高清空間音頻帶入了座艙，實現內容播放量增長500%。

余承東強調，已有220萬HarmonyOS開發者投入到鴻蒙世界的開發中來，「經過艱難的四年，鴻蒙生態輕舟已過萬重山，華為手機走在回歸道路上。」

根據華為公布的數據，截至目前，華為手機在中國大陸高端市場份額穩居Top2，華為智能穿戴產品發貨量保持中國大陸市場第一的位置，鴻蒙生態設備已達7億台。

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