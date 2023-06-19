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大陸 大陸焦點 特派現場

歐盟敦促更多國家排除華為5G設備　華為：將帶來嚴重風險

▲▼華為,5G。（圖／路透）

▲歐盟敦促更多國家排除華為5G設備。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據《集微網》報導，歐盟內部市場專員埃里·布雷頓（Thierry Breton）近日敦促，已採取措施的10個國家之外的更多歐盟國家限制或禁止中國華為、中興參與5G網路建設，理由是這會對歐盟的集體安全構成風險。

彭博社報導，華為對此表示，這顯然不是基於對5G網路的可靠、透明、客觀和技術評估，基於歧視性判斷的限制或排斥，將帶來嚴重的經濟和社會風險。

據悉，布雷頓最近幾周一直表達對歐盟國家5G網路中包含高風險組件的擔憂。他引述了第三方國家情報和數據安全方面的法律，暗指中國。歐盟於2年前通過了一份指導方針，呼籲27個成員國評估設備供應商的安全風險，並限制或禁止高風險5G設備供應商進入歐盟國家電信網路的核心部分。

布雷頓在新聞發布會上說，「迄今為止，只有10個國家採取措施限制或排除高風險供應商，這太慢了，會導致重大安全風險，使得歐盟集團出現了嚴重漏洞。」他還表示，這些歐盟國家遏制或禁止華為、中興的決定是合理的，符合歐盟集團的指導方針，並敦促電信運營商也這樣做。

大陸外交部對此回應稱，歐盟委員會口口聲聲說華為、中興等中國通信企業存在安全風險，卻拿不出任何證據，這是典型的有罪推定。中方對此堅決反對。

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