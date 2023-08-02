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義民中學爆大量解聘教師　全教總批校方：不接受減薪就開鍘

▲全教總召開記者會控訴義民高中校方違反解聘大量教師。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全教總召開記者會控訴義民高中校方違反解聘大量教師。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國教師工會總聯合會今（2日）召開記者會指出，年年滿招、辦學績效良好的新竹縣私立義民高中，近日竟不當解雇10名國中、高中部教師，只因這些老師不滿學校在新聘約片面增加「減薪條款」，將教師學術研究費打折支給，對爭議條款加註意見，卻遭學校蠻橫解聘，痛批校方違背教師法規定，嚴重侵犯教師的工作權。

全教總理事長侯俊良表示，義民高中升學績效卓越，一直是桃竹苗地區的滿額學校，辦學績效良好、年年有盈餘，但112新學年教師聘任作業，卻發生學校片面修改聘約，在未與教師協議下，以定型化契約強制增加「減薪條款」，將教師學術研究費以九五折支給、代理教師學術研究費則為專任教師的八折。

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侯俊良指出，義民中學約有百名教師，其中有五十多名教師對新學年聘約的「減薪條款」不認同，在爭議條款加註意見回擲學校，結果學校從七月底陸續通知10餘名老師，因加註意見等同拒絕應聘，新學年度將不予續聘。

今天有約30多位義民高中師生出席記者會，陳情老師哽咽說，事發至今，寢食難安，嚴重影響家人和生計，沒想到以義民廟興學宗旨的學校，竟一再蠻橫無理生事，侵害老師工作權，無視學生的受教權，向學校高層喊話「我的學生和家長，都還在等我回去」，希望學校董事會懸崖勒馬，立即回復教師應有的聘任條件。

全教總與陳情教師共同提出四大訴求：要求學校不得違反教師法任意解聘老師，盡快回復被解聘教師的工作權；學校應提供學生安定的學習環境、穩定師資並落實友善校園；董事會不應干預校務行政，學校財務與人事應公開透明；依法保障教師待遇，修正違法的校內章則。同時也呼籲教育部國教署積極介入處理協商。

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