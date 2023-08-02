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竹縣義民中學爆不當解雇！校方蠻橫竄改聘約　老師提異議遭解聘

▲▼ 新竹縣義民中學爆出9名老師遭校方不當解雇。（圖／民眾提供）

▲新竹縣義民中學爆出9名老師遭校方不當解雇。（圖／民眾提供）

記者黃資真／台北報導

新竹縣私立義民中學日前爆出校方擅自更改教師聘書內容降低支給，拒絕簽署的老師則以「無法成立聘任關係」為由，予以解聘，今（2）日遭解聘的9位教師出面召開記者會，痛批校方自私行為，已嚴重影響教師工作權。

律師郭佳瑋指出，義民中學112年年度聘約在今年6月26日發給老師們，並要求在7月2日簽回，否則視為解聘，但大家在檢視內容後，發現校方未符合法定程序先行協議，擅自將「降低支給」的條款納入新聘約中，老師們考量時間急迫，且學校取消期末校務會議，而暑假期間也很難召開臨時校務會議討論，才先將新增有疑慮之條款，以畫記方式提出修正意見後簽回，等待後續溝通。

▲▼ 竹縣義民中學爆不當解雇！校方蠻橫竄改聘約　老師提異議遭解聘。（圖／民眾提供）

怎料，7月下旬校方突然無預警寄發函文給9名老師，並稱雙方無法達成合意，未能成立聘書，因此將9名老師解聘，並自8月起停止給付薪資，直到昨(1)日，仍陸續有老師收到通知，要求不得再刪除修改聘約與10日內簽回聘書，否則就辭退。

律師表示，校方此舉除了程序上違法外，校方明明在收到老師的回聘契約後，照常安排學校暑期輔導課程，明顯可證明校方與老師都有繼續聘任之合意存在，顯然義民中學是意圖規避教師法規定，迫使老師離職。

此外，義民中學校長主動向教育局表示學校要退場，會陸續解聘老師，律師怒轟，義民中學年年滿招、成績創新高，也沒有受到少子化影響，何來退場一說？請校方承認與這些老師聘約關係仍然繼續合法存在，並立即召開校務會議，開啟服務約款修正範圍暨保障教師權益等相關協商程序，併請教育部主管機關人員與會指導，共同檢視新聘約內容，以求聘約內容公平性。

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