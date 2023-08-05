　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美FDA批准首款「產後憂鬱症口服藥」　可免長達60小時注射治療

▲▼母乳,母奶,哺乳,嬰兒,新生兒。（示意圖／CFP）

▲許多婦女分娩後面臨產後憂鬱症。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

美國食品與藥物管理局（FDA）4日批准第一款用於治療成人產後憂鬱症（PPD）的口服藥物zuranolone，製藥公司Sage Therapeutics與百健（Biogen）將這款藥物商標命名為「Zurzuvae」，建議劑量為每天服用50毫克一次，連續14天。此前，美國唯一獲准的產後憂鬱藥物治療必須至醫療機構靜脈注射60小時。

根據美媒CNN、CBS報導，FDA藥物評估與研究中心的精神病學部門負責人法奇奧內（Tiffany R. Farchione）博士表示，對許多女性而言，獲得口服藥物將是一個有益的選擇，「產後憂鬱症是一種嚴重、可能危及生命的疾病，女性會感到悲傷、內疚、缺乏價值，在嚴重的情況下甚至會產生傷害自己或孩子的想法。由於可能破壞母嬰關係，產後憂鬱症也會對孩子的身體與情感發展產生影響。」

CNN指出，大約有7分之1的產婦在分娩後會罹患產後憂鬱症，據估計，全美一年有超過40萬嬰兒的母親患有憂鬱。美國國家心理健康研究所（NIMH）表示，若未進行任何治療，產後憂鬱症可能持續數月甚至數年。

▲▼母乳,母奶,哺乳,嬰兒,新生兒。（示意圖／CFP）

▲美國FDA新批准的「Zurzuvae」為第二款專門用於產後憂鬱的藥物，同時也是第一款口服藥。（示意圖／CFP）

此前，2019年一種產品名為「Zulresso」的brexanolone藥物成為首款獲得FDA批准的產後憂鬱症藥物，但治療方法是單次靜脈注射60小時，且必須在醫療保健場所中使用。另外，注射brexanolone也被發現有輕微副作用，例如頭痛、頭暈或過度嗜睡，也有可能突然失去意識。

報導指出，brexanolone與最新獲批准的zuranolone都是體內自然存在的別孕烷醇酮（allopregnanolone），是一種神經活性類固醇，也是孕酮（progesterone）激素的代謝產物。研究發現，產婦體內的別孕烷醇酮在孕期會急遽上升，分娩後驟降，可能會導致產後憂鬱症，因此使用結構類似的brexanolone或zuranolone等藥物可以幫助緩解，這兩種藥物作用原理相似，只是使用方法不同。

不過，FDA也在「Zurzuvae」口服藥的標籤上加註了警告，指出該藥會影響駕駛能力和執行其他具潛在危險活動，患者也可能無法評估他們能力折損的程度，為降低傷害風險，患者在服藥後至少12小時內不應開車或操作重型機械。FDA列出最常見的副作用包含嗜睡、頭暈、腹瀉、疲勞、鼻咽炎（普通感冒）和尿道感染。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
八三夭「揪采子當嘉賓」粉氣炸！　婁峻碩罕見撂重話
父親節北市發錢了！　55萬人爽領1500元
高空畫面直擊！橋毀、路基遭掏空　廬山溫泉吊橋下泥沙狂奔
卡努詭異路徑「史無前例」！　髮夾彎轉回沖繩
快訊／南投仁愛鄉「1村民失蹤」！
快訊／南橫落石砸人！　工人當場失去生命跡象
「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去！　Lulu：第一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓接42起殺人預告！隨機砍人引模仿效應　至少13人被逮

阿根廷半夜發生規模6.2地震　深度近600公里

衛星照曝！俄黑海基地軍艦被烏炸到「歪腰」　整片黑油漂在海面

韓童軍露營淪濕熱地獄！吃發霉雞蛋、遭蚊蟲叮咬　英美急撤青少年

美FDA批准首款「產後憂鬱症口服藥」　可免長達60小時注射治療

卡努詭異路徑「史無前例」！髮夾彎轉回沖繩　下一步恐登陸九州

爆炸巨響！俄油輪遭烏克蘭無人機攻擊　克里米亞大橋暫停通行

偷車被抓到！美13歲少年開槍殺人　女車主慘遭「子彈轟胸」亡

目睹妻子遭轎車衝撞昏迷！夫妻用餐遇隨機殺人　他嘆：只差5分鐘

極端主義罪成！普丁「頭號政敵」再加判19年　開庭才10分鐘就宣判

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

高宇蓁穩交5年男友「哪天想到就結婚」　終止炎亞綸代言沒求償：別落井下石

NONO遭罵人渣 小紅老師:講出不敢講的｜20230804 ET午間新聞

夏克立遭黃嘉千友爆「根本超有錢」！　反控對方撒謊：有權力的人還欺負我

野生小海豹愛爬衝浪板　「牠很健康只是比較怪」

南韓接42起殺人預告！隨機砍人引模仿效應　至少13人被逮

阿根廷半夜發生規模6.2地震　深度近600公里

衛星照曝！俄黑海基地軍艦被烏炸到「歪腰」　整片黑油漂在海面

韓童軍露營淪濕熱地獄！吃發霉雞蛋、遭蚊蟲叮咬　英美急撤青少年

美FDA批准首款「產後憂鬱症口服藥」　可免長達60小時注射治療

卡努詭異路徑「史無前例」！髮夾彎轉回沖繩　下一步恐登陸九州

爆炸巨響！俄油輪遭烏克蘭無人機攻擊　克里米亞大橋暫停通行

偷車被抓到！美13歲少年開槍殺人　女車主慘遭「子彈轟胸」亡

目睹妻子遭轎車衝撞昏迷！夫妻用餐遇隨機殺人　他嘆：只差5分鐘

極端主義罪成！普丁「頭號政敵」再加判19年　開庭才10分鐘就宣判

台積電與亞利桑那州簽協議　接受更嚴格建廠監督

《辯論會》爭議連爆！　陳大天發聲：沒人需要100%了解你

王鴻薇批6座前瞻停車場變「蚊子館」　屏東縣府回應了

趙露思新戲傳9月開拍男主成謎　粉跪求「嘉許哥」陳哲遠二搭

南韓接42起殺人預告！隨機砍人引模仿效應　至少13人被逮

只差半年！海軍淫上士性騷3女「被退伍」月退俸飛了　打官司敗訴

阿根廷半夜發生規模6.2地震　深度近600公里

「我在家那麼怕陳佩琪」　柯文哲撇仇女：民眾黨普遍女將比男將強

楊亞依挺進世大運網球女單金牌戰　要替梁恩碩出一口氣

衛星照曝！俄黑海基地軍艦被烏炸到「歪腰」　整片黑油漂在海面

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

國際熱門新聞

羽生結弦宣布結婚　推特曝喜訊　

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

卡努詭異路徑「史無前例」！下一步恐登陸九州

NASA首次拍到「宇宙問號」　天文學家說話了

祖克柏在家裝鐵籠　讓老婆氣炸了

聯合國公布喜多川性侵報告：數百人受害

魔法風雲會「至尊魔戒」8200萬成交

柬埔寨破今年最大K他命走私　逮6台嫌

足球員鏟球被重踩　腿部怪異扭曲畫面曝

目睹妻子遭轎車衝撞昏迷　他嘆：只差5分鐘

漲勢動能流失　美股紅翻黑150點

美網紅安德魯泰特涉性侵　羅馬尼亞法院解除軟禁

陪妻戰勝癌魔　她竟許願跟同事上床

83歲嬤甩「小鮮肉」！　怨性生活無法滿足

更多熱門

相關新聞

美13歲少年偷車被抓竟開槍　女車主身亡

美13歲少年偷車被抓竟開槍　女車主身亡

美國新墨西哥州一名23歲女子上周找到了她失竊的汽車，試圖與一群未成年的偷車賊對峙時，遭到一名年僅13歲的少年開槍射殺，當場死亡。案發兩天後，少年到警局自首。檢方起訴書提到，槍擊發生前少年與其他未成年人偷了酒，並違法駕駛著受害人的汽車。

出版社女總裁搭快艇落海　螺旋槳重擊慘死

出版社女總裁搭快艇落海　螺旋槳重擊慘死

Twitch實況主免費送PS5　紐約街頭失控暴動

Twitch實況主免費送PS5　紐約街頭失控暴動

美前國安顧問波頓：川普當選美國恐退北約

美前國安顧問波頓：川普當選美國恐退北約

美網紅安德魯泰特涉性侵　羅馬尼亞法院解除軟禁

美網紅安德魯泰特涉性侵　羅馬尼亞法院解除軟禁

關鍵字：

產後憂鬱ZurzuvaezuranoloneFDA產婦憂鬱北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

合意性交？網紅千字文爆黃先生

中南部山區防大豪雨　全台9區停班課

罕見吉日！今天觀世音菩薩得道日　5生肖超衰快拜

黃子佼、NONO都交保！她揭「這1人恐全身而退」

她聞到發炎的味道　老闆火速住院

廬山後山驚傳多人受困！急需救援

色人妻洗完澡傳裸照！綠帽夫崩潰

他大便次數突變怪！醫一照見「整片散開」：半年後過世了

苗栗苑裡成「水城」！　1植物人一度受困家中

具俊曄放閃大S　「20年後重逢」催淚瞬間曝⋯他哭出來

快訊／「紫爆大雷雨」轟炸中！　桃竹等5縣市注意

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

老高二度上火線發聲！

羽生結弦宣布結婚　推特曝喜訊　

多輛車被沖走！春陽部落1300多人受困　居民：完蛋了

更多

最夯影音

更多
熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上
小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面