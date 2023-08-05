偷車被抓到！美13歲少年開槍殺人　女車主慘遭「子彈轟胸」亡

▲美國23歲女子威爾遜（Sydney Wilson）被13歲偷車賊開槍擊中身亡。（圖／翻攝自Facebook／@sydney.breann.33）

記者張寧倢／編譯

美國新墨西哥州一名23歲女子上周找到了她失竊的汽車，試圖與一群未成年的偷車賊對峙時，遭到一名年僅13歲的少年開槍射殺，當場死亡。案發兩天後，少年到警局自首。檢方起訴書提到，槍擊發生前少年與其他未成年人偷了酒，並違法駕駛著受害人的汽車。

根據福斯新聞報導，威爾遜（Sydney Wilson）7月31日利用GPS定位APP追蹤到她被偷走的白色現代汽車（Hyundai）出現在阿布奎基市（Albuquerque）西南部一家雜貨店與加油站後方。威爾遜讓母親載她前往尋車，她同時打電話給姐姐米勒（Crystal Miller）說自己找到車了。

威爾遜抵達現場後下車走近失竊車輛，對方駕駛立刻開車逃逸，不料卻撞上一輛黑色福特野馬（Mustang）跑車，隨後撞到馬路邊，導致安全氣囊爆開。警方表示，幾名未成年人走下車，當威爾遜問他們為什麼撞壞了她的車時，一名13歲少年從腰帶上掏出一把槍，連續開了2到3槍，其中一發子彈擊中威爾遜的胸口。

米勒說，她當時距離槍擊現場只有7分鐘路程，並在「他們正試圖救活妹妹的約3分鐘後」趕到，看見了妹妹倒在地上的樣子。米勒對於自己未能提早趕來而後悔萬分，雖然她在最後一通電話中曾警告妹妹，「不要做任何事，我馬上就到」，但悲劇仍然發生了。米勒難過表示，「我覺得如果我當時在場，事情就不會這樣發展了。」

事發兩天後，13歲少年自首，目前被關押在伯納利歐郡（Bernalillo County）少年輔育院，被指控謀殺、竄改證據與非法持槍等罪嫌。威爾遜的家屬呼籲司法部門對少年進行最嚴厲的懲罰。威爾遜的母親戴德拉（Deidra Wilson）說，那麼小的孩子為何有槍，「不僅有槍還朝著她或是某人開槍，不顧別人的生命，在那樣的年紀，你無法想像世界上還有什麼比這更糟糕。」

米勒則說，「我希望他和他的家人得到最大的懲罰，他才13歲，沒有理由在大人未陪同的情況下在街上遊蕩。他沒有理由擁槍，就這麼簡單。我認為如果這些家長和青少年沒辦法上槍枝安全課，家裡就不應該有槍。」