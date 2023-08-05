美前國安顧問波頓警告：川普若再當選總統　美國恐退出北約

▲前美國白宮國家安全顧問波頓批評川普政府的外交政策。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）曾是川普政府的一員，不過自從2019年卸任後便對前總統川普有所批判，認為川普的外交政策面臨很大問題，有意參加共和黨總統候選人提名競選的他再度出言警告，表示一旦川普當選第2任期，美國很有可能從北約組織（NATO）退出。

根據美媒《國會山莊》（The Hill），波頓於當地時間3日接受該媒體專訪時，針對川普外交政策的「失敗」提出警訊，表示川普的外交政策缺乏基本核心理念、哲學，且陰晴不定，「川普沒有真正的哲學，就像我們從政治角度理解的那樣。因為他做決定時，不會考慮政策方向，尤其在國家安全領域這一塊，一切都與川普的利益有關。」

波頓還在專訪中，將2021年8月美軍撤出阿富汗所引發混亂情形的責任歸咎給川普，認為川普和塔利班達成的協議是「災難性的錯誤」。波頓更表示，川普威脅到美國和北約的關係，「在川普的第2個任期，我們幾乎可以肯定（美國）會退出北約。」

波頓還表示，從共和黨人的角度來看，川普在外交政策上所取得的「勝利」，其實在很大程度上是錯誤的。

據悉，波頓去年12月初表明參選總統候選人提名的意志，其中很大一項原因就是為了反對川普再度當選總統，而他也曾於2020年6月發行新書《事發之室：白宮回憶錄》，批評川普充滿疑問的領導能力讓國家邁向重重危機。