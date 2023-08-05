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DJ SODA廟會嗨翻！爬上舞台架喊「我愛高雄」　多段影片曝光

記者崔子柔／綜合報導

高雄楠梓一間宮廟昨（4）日舉辦遶境活動，邀到南韓性感女神「DJ SODA」來台表演，掀起極高討論度，現場也人山人海，DJ SODA昨晚演出時嗨到爬上舞台架，讓觀眾看了超興奮。

DJ SODA昨晚演出完，就在臉書PO出她爬上舞台架的影片，並寫下「謝謝你們來看我，我愛你們高雄，今晚太開心了」，畫面中可見，她穿著運動內衣和超短熱褲，爬上支架為了和遠處的觀眾揮手，讓台下觀眾情緒沸騰。

▲▼DJ SODA。（圖／翻攝自Facebook）

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▲DJ SODA昨晚在高雄表演。（圖／翻攝自Facebook）

從網友在臉書上PO出的畫面可見，DJ SODA除了演出時讓現場暴動，要離開時也被人潮包圍，民眾都一擁而上搶著合照。

▲DJ SODA用台語「大家好」和觀眾問好。 （影／翻攝自Facebook）

還有網友昨晚在高雄鼓山區濱海一路的冰店和DJ SODA巧遇，DJ SODA則親民地停下和眾人打招呼，比出愛心姿勢讓大家拍照。

DJ SODA去（2022年）年12月底來台舉辦個人首次專場演出，期間接受了《ETtoday》專訪，她當時透露，在成為DJ之前，曾經是化妝模特兒，她表示：「不是因為想當模特兒才做，因為身邊的人推薦才去嘗試。」

至於成為DJ的理由，DJ SODA透露自己從小就非常熱愛嘻哈音樂，「在我傷心的時候，嘻哈音樂安慰了我，不只是傷心的時候，心情好的時候聽也會更開心，是我心靈上的慰藉，就像是宗教的感覺。」

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