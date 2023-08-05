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大雷雨轟5縣市！12縣市防致災豪雨　下週三「蘭恩」生成

▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象局）

▲今(5)日起至下週一(7日)「西南季風」帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面西半部有局部陣雨或雷雨。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

卡努颱風減弱為輕颱，今明兩天再襲琉球。不過其引進的西南季風，對台灣中南部帶來多雨的天氣型態，應注意連日大量降雨致災。氣象局針對南投等12縣市發佈大豪雨特報，另外氣象局今晨針對桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，昨(4)日至今晨4時最大累積雨量、南投仁愛鄉已愈760毫米，東半部焚風、最高溫達37.7度(台東成功鎮)。

今(5)日起至下週一(7日)「西南季風」帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面西半部有局部陣雨或雷雨，中南部常有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應注意連日大量降雨致災(坍方、落石、土石流及淹水)；背風面東半部受影響小、氣溫偏高，有焚風發生；南北兩端縣市因「角隅效應」仍有強陣風。

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▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象局）

▲12縣市大豪雨特報。

另外受到颱風外圍環流及西南風影響，易有短延時強降雨，南投縣山區已有超大豪雨發生，今(5)日南投縣、嘉義縣、高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣地區及臺中市、雲林縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，桃園至臺中及嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。大豪雨地區：南投縣、嘉義縣、高雄市。

下週二至週五(8至11日)西南風減弱，水氣略減，天氣好轉，大氣仍不穩定，午後有局部大雷雨發生的機率，仍應注意。下週三(9日)日本東南方海面有第7號颱風「蘭恩」生成的機率(50％)，緯度高、距離遠，導引氣流又向北，即使生成亦不侵台。

▼左圖：「卡努」稍減弱為「輕颱上限」，5、6日再襲琉球群島。右圖：下週三(9日)日本東南方海面有第7號颱風「蘭恩」生成的機率約50％。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象局）

ET快訊
快訊／「紫爆大雷雨」轟炸中！　桃竹等5縣市注意

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