快訊／西南風狂甩水　豪雨續轟12縣市！苗栗升級大豪雨

▲豪雨特報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

西南風影響，氣象局今(5日)上午9時15分持續針對12縣市發布豪雨特報，豪雨轟炸台中市、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區，苗栗縣雨勢更升級大豪雨。

氣象局表示，西南風影響，易有短延時強降雨，南投縣、嘉義縣、高雄市山區已有大豪雨、台中市山區已有豪雨發生。

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氣象局指出，今日苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區及台中市地區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、台中、南投、嘉義、高雄、屏東地區及雲林、台南、台東山區有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

豪雨特報

影響時間：05日上午至05日晚上

大豪雨：苗栗縣

豪雨：台中市、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區

大雨：桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

另外，氣象局9時32分再針對苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時00分。氣象局提醒，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

大雷雨示警區域

苗栗縣：苑裡鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、三義鄉

台中市：豐原區、東勢區、大甲區、后里區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、和平區