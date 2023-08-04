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西南風增強！中南部山區防大豪雨　明全台9地區停班停課

▲▼ 。（圖／）

▲卡努颱風預測風場圖。（圖／氣象局）

生活中心／台北報導

中央氣象局預測，明（5）日西南風影響，台灣中南部地區有短暫陣雨或雷雨，山區並有局部豪雨發生的機率，基隆北海岸、北部、澎湖地區及東部、東南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴。

氣象局指出，第6號中度颱風「卡努」晚間8時的中心位於台北東北方510公里之海面上，向東北東轉東進行，強度略為減弱且暴風圈減小，清晨已解除陸上颱風警報，且在上午亦解除海上颱風警報。

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氣象局表示，今天（4日）受外圍環流影響加上西南風增強，中南部山區降雨明顯且較持續，最大時雨量在南投仁愛鄉有達到134.5毫米，且截至傍晚7點日累積雨量有達到746.5毫米，請小心坍方落石及土石流，而北部地區在白天空檔較多，降雨較零星，風力仍偏強，東半部地區也會有零星降雨，且有焚風發生，宜蘭三星鄉來到37度、花蓮秀林鄉也有36.3度，而其他各地普遍為30至33度。

此外，氣象局指出，颱風逐漸遠離，不過後續的西南風增強，挾帶豐沛水氣且受地形舉升作用，中南部山區有持續性的明顯雨勢，並有局部大豪雨等級以上的機會，也須注意雷擊和強陣風，山區應務必小心坍方、落石及土石流等災害發生，預估今（4日）晚至明（5日）上午是降雨最明顯時段，非必要請勿前往山區；今晚北部地區也會有短暫陣雨的機會，不過到明日白天，北部轉為晴到多雲和高溫悶熱的天氣，而中南部平地大致為多雲偶陣雨，東半部則位在背風側，有沉降增溫作用，有焚風發生的機會，所以北部、東半部溫度較高，為33至35度，而中南部雲多且有局部降雨，為30至32度。

氣象局表示，風浪方面，台灣附近海面風浪仍大，尤其基隆北海岸及馬祖沿海易有4米以上浪高；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖有長浪發生；此外，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水，請務必多加注意；因西南風影響，明日基隆北海岸、北部、台東、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風。

5日停止上班上課地區：

南投縣：仁愛鄉明天停止上班、停止上課

嘉義縣：竹崎鄉、梅山鄉、阿里山鄉明天停止上班、停止上課

高雄市：桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區明天停止上班、停止上課

資料來源：

天氣小幫手：112年8月4日23時0分更新

天氣概況：112年8月4日23時0分更新

https://www.cwb.gov.tw/V8/C/W/index.html

此新聞70%利用AI程式據政府資料生成，30%由編輯人工審核完成。
責任編輯：董美琪

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