端午連假入境旅客多！防檢局加強攔查　「違規伴手禮」上架一次看

▲防檢局在機場加強檢疫，防止民眾誤攜不合格檢疫物入境。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

端午連假將至，不少民眾會安排出國旅遊計畫，入境旅客人數攀升。農委會動植物防疫檢疫局為防範海外疫病蟲害入侵，已加強在機場、港口入境攔查，違規攜帶豬肉製品入境，首次就罰20萬元，另外溫泉蛋、水果等也不可攜入境，若民眾不確定所攜物品是否可以入境，可在通關前洽詢動植物檢疫櫃臺，主動申報以免挨罰。

防檢局長邱垂章表示，國際間非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，端午假期入境旅客勢必攀升，防檢局透過跨部會機制共同合作強化入境管制，入境旅客從一下機開始，沿途都有設置相關宣導看板和廣播，提醒民眾哪些物品不可以攜入境，同時也加派檢疫犬在行禮轉盤、綠線區加強攔檢，提醒民眾在經過綠線區前，若誤攜不合格檢疫物入境，都還有機會主動申報丟棄，就不會受罰。

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▲防檢局把「違規伴手禮」上架，方便旅客辨識違禁品。（圖／記者楊惠琪攝）

為了提醒旅客什麼是不合格的檢疫物，防檢局在出關前設置展示架，把民眾經常誤攜入境的伴手禮「上架」提供最後參考，像是中國大陸的火鍋湯底、肉粽、含肉糕餅、泡饃等；日本含肉的寵物食品、溫泉蛋、雞皮、燒肉便當等；以及韓國常見的人蔘、熱狗、血腸等伴手禮。

防檢局松山機場檢疫站主任張凱婷指出，從旅客下機到航站沿途，到移民署證照查驗，以及提領行李、最後海關紅綠線通關區，都設置各式宣導看板、螢幕，提醒旅客不可攜帶豬肉製品入境，首次就會開罰20萬，第二次違規開罰100萬元，若攜帶半熟蛋、雞肉製品開罰3萬元，水果則可能裁處3000元，外籍旅客若無法當場繳清就會被遣返回國，提醒旅客入境前留意。





▲防檢局在機場、港口加強檢疫，防止民眾誤攜不合格檢疫物入境。（圖／記者楊惠琪攝）