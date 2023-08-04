阿里山小火車明下半年全線通車　福森號檜木車廂加入營運

▲阿里山林業鐵路預計明年下半年全線通車，圖為新木造車廂福森號外觀。（圖／農業部提供）

記者許敏溶／台北報導

阿里山林業鐵路受颱風影響中斷，農業部今（4日）表示，在爭取前瞻基礎建設超過40億元經費，42號隧道即將在今年底完成修復，加上修復打造新式機車頭及車廂，預計明年（2024年）下半年，阿里山林業鐵路正式全線通車，民眾將可從山下嘉義站，搭乘阿里山小火車直上阿里山站，體驗阿里山火車之旅。

搭乘阿里山小火車上阿里山，過去一直是嘉義的觀光招牌之一，但原阿里山林業鐵路42號隧道，歷經莫拉克風災後中斷，2015年完成修建後，同年9月又因杜鵑颱風來襲嚴重崩塌，阿里山林業鐵路再次中斷，導致阿里山小火車停駛。

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為保存阿里山林業鐵路，農業部積極爭取前瞻基礎建設計畫軌道建設經費，分別投入3.91億元及37.73億元，復建阿里山林業鐵路42號隧道，以及設施設備安全提升計畫；加強鐵路沿線安全，提升重點場站服務品質，並積極打造新式機車頭及車廂，汰舊換新，其中福森號檜木車廂揚名國際，也會加入營運行列。

▲阿里山林業鐵路預計明年下半年全線通車，圖為42號隧道口完工景緻。（圖／農業部提供）

農業部今天宣布，42號隧道即將在今年底完成修復，預計明年下半年阿里山林業鐵路正式全線通車，民眾可從山下嘉義站，搭乘阿里山小火車直上阿里山站，體驗阿里山火車之旅。

農業部強調，阿里山林業鐵路，不僅緊繫嘉義地區整體發展，更是具備國際級的旅遊廊道，也同步保存台灣第一個重要文化景觀，提升阿里山林業鐵路全線營運安全。

▲阿里山林業鐵路預計明年下半年全線通車，圖為改建後阿里山林業鐵路神木車站清晨景緻。（圖／農業部提供）

▲阿里山林業鐵路祝山車站完工進行鋪軌作業夜間景象。（圖／農業部提供）

▲阿里山林業鐵路預計明年下半年全線通車，圖為祝山車站軌道鋪設現況。（圖／農業部提供）