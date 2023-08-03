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陳吉仲訪美推銷台灣農水產　力推遭中國禁止輸入的石斑魚

▲農業部長陳吉仲訪美。（圖／農業部提供）

▲農業部長陳吉仲（右五）訪美，行銷國產農水產品。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

甫就任農業部長的陳吉仲，本月2日至5日率團訪問美國，除了今（3日）出席在西雅圖舉行的亞太經濟合作(APEC)糧食安全部長級會議外，昨也主持「台灣農水產品推介記者會暨餐會」及交流座談，將我國石斑魚、毛豆、芒果、茶葉、果乾、蝴蝶蘭等優質農產品介紹給美國政要、進口商、通路業者及媒體。

陳吉仲表示，2022年台灣農產品外銷美國達台幣272億元，較2021年增加5.1%，美國已經超越中國大陸成為台灣農產品最大出口市場，期盼未來能將更多國產食品推薦給美國消費者，深化台美農產貿易。

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「台灣農水產品推介記者會暨餐會」計有華盛頓州參議員Keith Wagoner 、州參議員 Ann Rivers 、州眾議員 Cindy Ryu、西雅圖市副市長Monisha Harrel等政要，以及通路商與貿易業者、台僑界等人士與代表出席。

陳吉仲向外賓推薦台灣石斑魚、毛豆及芒果，並與五星級飯店主廚共同運用台灣農產食材製作美味料理及甜點，現場展示來自台灣的茶葉、水果乾、加工食品及蝴蝶蘭等高品質農產品。陳吉仲也要求相關單位積極協助業者改善輸美產品冷鏈運輸及穩定供應等問題，擴大我國農漁產品輸美。

▲農業部長陳吉仲訪美。（圖／農業部提供）

▲農業部赴美行銷台灣石斑魚，以「黃金酥炸台灣石斑魚菲力佐鳳梨塔塔醬」呈現。（圖／農業部提供）

陳吉仲還特別推薦台灣的石斑魚，他說，石斑魚是代表自由貿易的台灣農產品，因為兩年前中國大陸不符合國際規則，單方面禁止台灣石斑魚進口，這次農業部到美國分享石斑魚與許多台灣農產品，就是希望加深雙方貿易，讓兩國農民都可從中獲益。

農業部表示， 2022年台灣有22.8%的進口農產品來自美國，約計台幣1381億元，我國是美國農產品第7大海外市場，進口品項以黃豆、小麥、玉米、牛肉、雞肉及蘋果為主。美國也是台灣農產品的第1大出口市場，2022年我國農產品銷往美國的金額約台幣272億元，包括蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、烘製糕餅、麵食，以及吳郭魚與其他冷凍魚類等。

農業部指出，美國與日本已經超越中國大陸，成為我國農產品外銷的前兩大市場，顯見政府降低對中國大陸單一市場的高度依賴，已有顯著成果。據農業部統計，農產品外銷全球金額及出口中國大陸以外市場金額，分別在2021年及2022年創下歷史新高，而外銷中國大陸占比也從2018年最高的23.2%，降到2022年的12.9%，其中水果銷中金額占比更從2019年最高80.1%降到2022年的1.6%。

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