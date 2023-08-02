「紐西蘭鮮奶零關稅」恐掀折扣戰　農業部允諾：訂合理通路上架費

▲中華民國乳業協會等酪農團體今舉行「支持台灣奶，全民一起來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

2025年台紐經濟合作協定即將生效，紐西蘭鮮奶將可零關稅進口台灣，恐衝擊本土酪農業。中華民國乳業協會等酪農團體今召開記者會，籲政府擬定因應措施，並設定最終通路抽成上限，提高國產鮮奶的競爭力。農業部今允諾，將與通路商及乳廠溝通乳品合理通路上架費用。

農業部表示，自102年簽署台紐經濟合作協定後，即持續輔導酪農進行產業升級，近期也陸續在各地辦理酪農產業座談會，將持續與廠農溝通，穩定廠農雙方收乳合約，保障酪農收益。

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農業部指出，將透過跨部會合作，持續推廣國產鮮乳，於技術面與標示面，強化鮮乳標章區隔力道並杜絕仿冒摻偽，同時也會與通路商及乳廠溝通乳品合理通路上架費用。

農業部說明，每年紐西蘭進口乳品的樣態，八成為奶粉、粉塊及乳酪。自102年簽署台紐經濟合作協定後，為協助酪農產業降低成本，持續輔導酪農更新自動化及冷鏈設備、並協助產業開發多元應用產品技術及行銷國產鮮乳，以提高國人鮮乳消費量，目前國人鮮乳年平均消費量自102年之16.5公斤/人年，增加至110年21.69公斤/人年，成長幅度超過3成。

農業部畜牧司今也邀集酪農產業團體在雲林及彰化召開座談會，持續與廠農溝通，並決議於合理生乳收購價格前提下，保障酪農收益，112年訂定年度生產目標為43萬公噸，後續將依據市場需求，與乳廠研議乳量調整計畫，並持續穩定廠農雙方收乳合約。