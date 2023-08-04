台電外包商工程車墜谷4死2傷　勞檢處查出4移工「全是非法外勞」

▲台電外包商工程車昨天在復興區雪霧鬧橋附近摔落150公尺深山谷，消防人員合力將傷者拉上路面送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台電外包商工程車昨（3）日中午在復興區高義村雪霧鬧橋附近，發生翻落深達150公尺山谷重大意外，造成4死2人重傷，桃園市勞檢處今（4）日指出，經過調查發現，工程車上4名泰籍移工2名是失聯移工，2名則是持觀光名義入境，也都是非法移工，勞檢處將追究聘僱單位廠商相關責任，並依法進行裁罰。

▲台電外包商工程車昨天在復興區雪霧鬧橋附近摔落150公尺深山谷，整輛工程車嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起意外發生於昨天（3日）中午12時27分，消防局第四大隊巴陵分隊接獲報案，立即出動大批消防人員、車輛趕往救援，經過搶救後將6名受困人員包括4名泰籍移工、2名本國籍人員，經醫院搶救後仍有4人傷重不治，包括2名本國籍人士與2名泰籍移工，其中本國籍人士包括年約60歲的廖姓小包商，倖存受傷2名泰籍移工為一對情侶，2人與另外2名移工均以觀光簽證來台，受傷情侶目前都在加護病房觀察治療中。

桃園市勞動檢查處表示，經市府勞檢處派員追查發現，4名泰籍移工均為非法移工，經過詢問外包商其他員工均聲稱沒看過這4人，目前尚無法確認實際雇主身分或承攬工程下游包商等人是否知情。

▲台電外包商工程車昨天在復興區雪霧鬧橋附近摔落150公尺深山谷，消防人員搶救傷者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

勞檢處強調，後續將配合勞動檢查處啟動FAP職災個管關懷慰問機制，對於受難泰籍移工將由勞動局外語諮詢諮人員協助連繫泰國在台辦事處，提供協助家屬後續至台處理後事等事宜。此外，桃園市政府勞動檢查處將派員調查，以釐清意外發生緣由，倘有違反職業全安及就業服務相關法令，將依法由各該業管機關進行裁處。